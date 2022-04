Vox dice que el 8M "denigra a mujeres al tratarlas como personas débiles" y Ruiz defiende seguir reivindicando su papel

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Ángela Mulas ha criticado el coste de la campaña 'Andalucía es mujer', impulsada a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con motivo del Día Internacional de la Mujer, al tiempo que ha afirmado que la manifestación del 8M "denigra a las mujeres al tratarlas como personas débiles e indefensas", unas afirmaciones ante las que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido "seguir visibilizando y reivindicando el papel de la mujer", porque "quedan muchos derechos por conseguir".

Ante la pregunta de Mulas en comisión parlamentaria sobre el gasto por la campaña del 'Día Internacional de la Mujer, Ruiz ha señalado que el importe total, que "se puede consultar en la web del IAM ha sido de 123.966,94 euros, incluyendo acciones exterior, digital, radio y televisión", un coste que ha criticado la diputada de Vox, quien ha indicado que estas actividades "lejos de favorecer a la mujer, crean una ficticia enemistad entre el varón y la mujer, criminalizando la figura del hombre y dividiendo a la población en dos mitades".

Asimismo, ha añadido que con estos actos, "esta falsa expresión del feminismo, se debilita la figura de la mujer", a la que "plantea como un ser débil, al que no solo hay que defender sino posicionar por delante del varón".

"Nosotros lo que queremos es que se nos respete, se nos valores como profesionales y también como madres, a igual que a los hombres", ha manifestado y ha añadido que "la mujer que da ejemplo es aquella que desarrolla su carrera profesional además de conciliar su trabajo para ocuparse de su familia". "No podemos tolerar que todas las mujeres vivan de la pena como hacen las nuevas feministas subvencionadas".

Por eso, ha continuado la diputada de Vox, "son necesarias verdaderas políticas de conciliación". Así, ha espetado a Ruiz que "dejen de gastar dinero en estas políticas de género, en estas actividades que no llevan a defender a la mujer" y que se preocupe "en gastar ese dinero en políticas de conciliación, en las familias".

"No a la perspectiva de género, sí a la perspectiva de familia", ha enfatizado Mulas, quien ha afirmado que "nosotras celebramos todo el año el hecho de ser mujer, no solo el 8M" y "entendemos que la manifestación feminista de ese día denigra a las mujeres al tratarlas como personas débiles e indefensas".

Por su parte, Ruiz ha subrayado que "hay que seguir visibilizando y reivindicando el papel de la mujer" y que "la igualdad real no se ha conseguido en todos los ámbitos", al tiempo que ha dicho a Mulas que "no ha aterrizado en la realidad del día a día". Así, ha señalado que "hay mujeres que no pueden realizar su carrera profesional", y ha puesto como ejemplo que "el 90% de mujeres que tienen un hijo con discapacidad tienen que renunciar a su carrera; el 82% de las excedencias son de las mujeres o el 50% de la reducción de jornada".

"Esto significa que en el mundo real esas mujeres maravillosas de las que usted habla son las que tengan muchos recursos económicos, y eso no es el mundo real", ha manifestado la consejera, quien ha defendido que "la mujer no es la que tiene que conciliar, tiene el derecho a la conciliación y los hombres también" y son las administraciones públicas "las que tienen que crear los recursos".

Ruiz ha incidido en que "seguir visibilizando y reivindicando" porque "queda muchos derechos por conseguir" y 123.000 "es un campaña muy potente donde no hemos criminalizado a los hombres". "Queremos un feminismo inclusivo en el que estén los hombres, porque ellos son parte de la solución. Jamás voy a creer en un feminismo excluyente y jamás voy a criminalizar a los hombres. Seguimos 365 días del año trabajando por la igualdad y por los derechos de las mujeres", ha concluido.