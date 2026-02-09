Vox dice que la falta de presupuestos en Diputación tiene "efectos muy negativos" tras el temporal

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha lamentado este lunes que la provincia "continúa sin presupuestos como consecuencia de la incapacidad del PP para sentarse a negociar", siendo una situación que "está teniendo efectos directos y muy negativos en un momento especialmente grave para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones".

Tal y como ha indicado Vox en una nota, Saco ha recalcado que, "a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, daños en infraestructuras, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad". "Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le va a seguir un importante daño económico en los próximos meses", ha advertido.

El diputado provincial ha subrayado que "un presupuesto prorrogado implica menos inversión, más lentitud en la reparación de carreteras y una demora inadmisible en la llegada de ayudas a quienes lo han perdido todo. Con presupuestos prorrogados hay menos dinero, menos capacidad de respuesta y más abandono institucional", ha afirmado.

Desde Vox han señalado que "la Diputación debería estar volcando todos sus recursos en ayudar a los municipios afectados, acompañar a los agricultores, autónomos y empresarios y reparar cuanto antes las infraestructuras dañadas", algo que "hoy no se puede hacer con eficacia porque el PP es incapaz de presentar y negociar un presupuesto serio".

Rafael Saco ha reclamado al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que "deje a un lado las políticas ideológicas y las competencias impropias y centre el dinero de todos los cordobeses en lo que ahora mismo importa: las personas, los pueblos y los problemas reales que se han multiplicado tras las inundaciones". "Córdoba no puede permitirse seguir bloqueada mientras el PP mira hacia otro lado. Seguiremos exigiendo el presupuesto que esta provincia necesita y merece", ha concluido.