Vox dice que el problema para el turismo en Córdoba en verano "no es el calor" y ve "ausencia de estrategia coherente"

CÓRDOBA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha opinado que en la gestión municipal pesa una "ausencia total de una estrategia turística coherente" por parte del Gobierno local del PP, "con negocios hosteleros que incluso se ven obligados a cerrar ante la caída de turistas" este verano, marcado como tantos otros por las temperaturas extremas.

Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, ha señalado que "llevamos años, desde el mandato anterior, advirtiendo de la falta de liderazgo y de objetivos claros en materia de turismo".

A juicio de Vox, "el problema no es el calor" de más de 40 grados que castiga no pocas veces a Córdoba en verano. "Hay ciudades en Europa y en el mundo con las mismas temperaturas que Córdoba y no sufren esta drástica caída de turismo. La realidad es que aquí, en verano, la ciudad se muere porque el Ayuntamiento echa el cierre de todo", ha opinado.

Badanelli ha puesto como ejemplo que del 15 de junio al 15 de septiembre los museos, algunos de ellos dependientes de la Junta, "cierran sus puertas y que, tras la festividad de la Guitarra, no hay absolutamente nada que atraiga visitantes hasta septiembre".

Además, ha opinado que el Ayuntamiento trata a los hosteleros con "más exigencias, más plazos, más impuestos y ninguna ayuda real para mantener vivos sus negocios" en verano, situación que elevará el Grupo municipal al próximo pleno.

Así, la edil pide conocer en sus preguntas al pleno "qué actividad turística nocturna ofrece el Ayuntamiento en gestión propia de domingo a miércoles durante los meses de julio y agosto", pidiendo "un cambio radical en la política turística municipal".

"Es necesario apostar por un turismo de calidad, que traiga visitantes que se dejen el dinero y se queden a dormir en nuestra ciudad, para que nuestros hosteleros puedan mantener sus negocios abiertos. Córdoba no puede seguir siendo una ciudad desierta en verano por culpa de la inacción del Ayuntamiento", ha concluido Badanelli.