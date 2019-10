Vox "duda" y ve "forzado" que el índice de delincuencia de los MENA tutelados sea del 0,54% en Andalucía

Publicado 02/10/2019 11:14:51 CET

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha puesto este miércoles "en duda" que el índice de delincuencia de los menores extranjeros no acompañados (MENA) tutelados en centros de la Administración autonómica sea del 0,54 por ciento y, a su juicio, "se trata de una utilización forzada de las cifras".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha apuntado que "en este tipo de cuestiones se pueden buscar las estadísticas de manera más o menos forzada" y ha trasladado la preocupación de los vecinos de este tipo de centros que afirman que "han aumentado los pequeños delitos y la inseguridad".

"Si no existiera esa queja no tendríamos esta cuestión. ¿Qué legitimidad íbamos a tener inventándonos un problema?", ha preguntado Hernández, quien ha pedido ver esos datos, ya que, según ha explicado, al tratarse de menores se trata de expedientes de reforma "y no hablamos de delitos". "Hay que leer y desentrañar las estadísticas", ha subrayado.

Hernández ha señalado que esta cuestión sobre los MENA forma parte de una serie de preguntas escritas que se han realizado al Gobierno andaluz para "conocer el contenido obligaciones y económico" que conlleva los acuerdos que se suscriben con determinadas asociaciones, ONG y colectivos para el mantenimiento de estos menores.

"Queremos tener información más pormenorizada. No toda la información que llega a la ciudadanía es la exacta", ha afirmado el portavoz parlamentario de Vox, que ha precisado que "el objetivo no es tener un cierto rendimiento mediático".