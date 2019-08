Vox espera tener una propuesta "seria" de ordenanzas "para poder negociar"

Publicado 19/08/2019 18:37:09 CET

CÓRDOBA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado este lunes de que su grupo espera tener una propuesta "seria" de ordenanzas fiscales municipales de cara a 2020 "para poder negociar" con el gobierno local de PP y Cs.

En una nota, la concejal ha aclarado que no tiene "información alguna sobre la propuesta de ordenanzas que se supone que tenía que estar lista antes del 31 de julio, más allá de las declaraciones públicas del alcalde, que no tienen validez", porque las considera "pura propaganda política al no estar respaldadas por un informe técnico que certifique las bajadas y el ahorro real que supondrá para los cordobeses".

"Luego en septiembre vendrán las prisas --ha añadido la portavoz-- y las críticas y las presiones a Vox para conseguir a toda costa nuestro apoyo".

Sin embargo, "ni en este caso, ni en ningún otro, vamos a aceptar chantajes y no daremos jamás nuestro voto para que se engañe a los cordobeses", ha advertido.

En este sentido, ha comentado que "sorprende además la poca capacidad de este gobierno para aceptar que está en minoría" y ha invitado a José María Bellido (PP) a "cambiar durante el mandato la frase 'vamos a aprobar', por 'vamos a negociar'". "Entre otras cosas porque es mucho más real", ha apostillado.

Así, ha lamentado que "un gobierno que en campaña enarboló sin pudor la bandera de la experiencia y de la gestión, esté más centrado en fotos y en propaganda, que en echar horas en los despachos", máxime "cuando tienen una ingente cantidad de nuevos cargos directivos de libre designación y de confianza --administrativos, asesores, coordinadores generales, directores generales y gerentes-- hasta 66", ha indicado.

Al respecto, la edil ha recordado que en su grupo no están de acuerdo con esta contratación "en la mayoría de los casos", aunque "han justificado para desatascar la administración". Por ello, "esperamos que con lo que nos cuestan a todos los cordobeses, al menos algo se note", ha remarcado Badanelli.