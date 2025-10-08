Vox estudia denuncia por errores en cribado de cáncer de mama y critica que Moreno quiera "liberarse culpando a PSOE"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 8 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parl - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que su partido está estudiando la posibilidad de presentar una "denuncia o querella" en los tribunales por los errores en el programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza, al tiempo que ha anunciado el registro de una petición de comisión de investigación en la Cámara autonómica.

En rueda de prensa, Gavira ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es el "principal responsable" de lo ocurrido con los errores en el programa de cribado de cáncer de mama y del "abandono" de unas mujeres con casos dudosos. A su juicio, alguien que omite "el deber de velar por las mujeres andaluzas no merece ser presidente de todos los andaluces".

"Lleva siete años en el Gobierno andaluz y no se entera de que el principal responsable de lo que pasa en la administración andaluza es él", según Gavira, quien ha señalado que hay "mujeres fallecidas, mujeres con miedo y mujeres con enfado porque han tenido un tratamiento que les ha causado mucho dolor".

Ha indicado que Moreno tiene un servicio de salud "más preocupado por los votos que por la salud de las andaluzas y esto es inaceptable". "Todo lo que está pasando lo que viene a reflejar es que el Gobierno de Moreno Bonilla es una estafa y él es el principal estafador que hay en Andalucía porque tiene la gestión de lo que es esa competencia", ha manifestado el portavoz de Vox, quien ha apuntado que el presidente de la Junta ha "mentido a las mujeres andaluzas de una manera descarada".

Gavira ha explicado que, en el año 2023, se publicó un informe de la Junta en el que se decía que "la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Andalucía era superior al resto de España" y que, en consecuencia, lo que había que hacer era "analizar y mejorar el sistema del cribado del cáncer de mama", y lo que ha sucedido es que el Gobierno de Moreno Bonilla "no ha tomado ninguna decisión por falta de voluntad".

Ha criticado que Moreno, ante lo ocurrido, haga "lo que mejor hace siempre, que es ponerse detrás del PSOE", y que si esto "lo hicieron" también los gobiernos del PSOE-A con María Jesús Montero como consejera de Salud. "Esto es lo que hace Moreno Bonilla mejor que nadie, ponerse detrás de los socialistas para eximir y liberarse de cualquier responsabilidad y él es el presidente de la Junta de Andalucía desde hace siete años ya, así que la culpa es suya", ha sentenciado Gavira.

"Que no se trate de esconder detrás de nadie. En el fondo, cuando Moreno Bonilla hace esto, viene a reflejar que es la misma mafia que el PSOE; los dos son unos mafiosos", ha añadido.

Ha indicado que la última prueba de que PP-A y PSOE-A "son la misma mafia" es que el Gobierno de Juanma Moreno ha nombrado como subdirectora de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una "hija de una exalcaldesa socialista". "Este es el PP, metiendo en puestos en el Servicio Andaluz de Salud a socialistas", ha dicho.

"La culpa es tuya, Moreno Bonilla. Tú eres quien ha dejado tiradas a las mujeres; tú eres quien lo sabía y no has hecho nada por evitarlo", ha dicho Gavira, sobre la asunción de responsabilidades en la Junta.

Gavira ha confirmado que Vox registrará este miércoles una solicitud de creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, apuntando que la que han registrado conjuntamente los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y grupo Mixto-Adelante Andalucía, "no vale absolutamente para nada, porque seguramente no entrarán en los casos" de los anteriores gobiernos del PSOE-A o de cuando estaban "socialistas y comunistas".

Ha augurado que la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento rechazará la comisión de investigación "para que no sepamos nunca lo que ha sucedido" y, en consecuencia, Vox está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia en los tribunales.