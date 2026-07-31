Vox exige aclarar una contratación que "salpica" al entorno familiar del alcalde de Gójar (Granada)

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gójar (Granada), Otilia Alarcón. - VOX

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gójar (Granada), Otilia Alarcón, ha solicitado explicaciones al equipo de gobierno del PSOE tras la adjudicación de dos contratos menores relacionados con la comunicación municipal a una persona que, "según el contenido publicado por ella misma en redes sociales, mantiene una estrecha relación con el entorno familiar del alcalde, Joaquín Prieto".

La portavoz de Vox ha explicado que en noviembre de 2025 esta persona "presentó una factura de 2.900 euros por trabajos de gestión de redes sociales y que, posteriormente, el 3 de junio de 2026, el alcalde firmó un nuevo contrato menor destinado a la promoción del comercio local, apenas dos días después de la entrevista realizada para dicho procedimiento".

Otilia Alarcón ha subrayado que "existen publicaciones y capturas de pantalla que plantean dudas sobre la ejecución del contrato, al mostrar trabajos de edición de vídeos de contenido institucional protagonizados por el propio alcalde, pese a que el objeto del contrato era la promoción de los comercios del municipio. Además, varios comerciantes han trasladado que los vídeos destinados a sus establecimientos se realizaron con anterioridad".

Durante el pleno del pasado mes de junio, Otilia Alarcón preguntó al alcalde por esta contratación y Joaquín Prieto manifestó que se trataba de "un asunto personal" y defendió que se había contratado "el mejor trabajo y el más barato", tras lo que confirmó que se trataba de un trabajo que ya se había realizado con anterioridad y que se le había presentado un presupuesto que consideró "ajustado".

La portavoz de Vox considera necesario que el alcalde aclare la necesidad de esta contratación externa cuando el Ayuntamiento ya dispone de personal encargado de las labores de comunicación, así como el incremento de la partida presupuestaria destinada a publicidad aprobado en los presupuestos municipales.

"Nuestro único objetivo es que los vecinos conozcan con total transparencia cómo se gestionan los recursos públicos", ha insistido Otilia Alarcón, que a continuación ha subrayado que "no prejuzgamos a nadie, pero sí creemos que estas circunstancias deben ser explicadas con claridad".

Por todo ello, Otilia Alarcón ha avanzado que su grupo municipal solicitará el acceso a toda la documentación de los expedientes para comprobar que las contrataciones se ajustaron plenamente a los principios de transparencia, objetividad y buena administración.