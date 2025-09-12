Vox exige a la Cámara de Cuentas que "fiscalice el gasto en inmigración ilegal masiva" en Andalucía

viernes, 12 septiembre 2025

SEVILLA

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que van a solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía que "fiscalice el dinero que de una manera directa o indirecta va destinado a cubrir lo que está sucediendo con la inmigración ilegal, masiva y desordenada" en la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira ha advertido de que la "financiación a la inmigración ilegal va para ayudas a vivienda y ayudas a empleo" porque en Andalucía "cualquier menor que llega, en el momento que deja de ser tutelado por la administración andaluza, tiene una preferencia en las ayudas contributivas y no contributivas frente a un joven andaluz que no puede acceder a ellas".

"Tiene preferencia el que viene de fuera y esto es lo que nosotros queremos cuantificar para poder contar de una manera exacta a todos los andaluces", ha sentenciado Gavira, quien ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer en el Parlamento "no contestara" cuando le preguntó "si estaba dispuesto a acoger a todos los inmigrantes ilegales si el señor (Pedro) Sánchez le daba la financiación que él pidiera".

Ha asegurado que el Gobierno andaluz "no va a entrar en los temas que le puedan causar el más mínimo desgaste" porque Moreno "prefiere que el desgaste lo sufran las niñas violadas, los ancianos atacados y las mujeres agredidas".

En este sentido, Gavira ha criticado que el PP y el PSOE "no solo financian a quienes llegan ilegalmente, sino que además lo que hacen es despreciar a las víctimas" porque "saben que su testimonio sería un golpe a la flotación de sus políticas en materia de inmigración".

"Son unos falsos y unos hipócritas", según ha indicado, apuntando que "dejan abandonadas a todas las víctimas, las quieren calladas y no se quieren preocupar de ellas".

Gavira ha criticado que el bipartidismo "se ha sacado de la manga la palabra polarización" y "polarizar al parecer es denunciar lo que está pasando y rechazar todo tipo de iniciativa y de medidas que presentamos para frenar esa inmigración ilegal".

El portavoz de Vox ha asegurado que "las víctimas de esta inmigración ilegal masiva merecen una consideración": "Detrás de esa llegada de inmigración ilegal masiva hay personas que sufren las consecuencias y el señor Moreno Bonilla no quiere entrar en ello".

