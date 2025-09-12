Vox exige a la Cámara de Cuentas que "fiscalice el gasto en inmigración ilegal masiva" en Andalucía

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que van a solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía que "fiscalice el dinero que de una manera directa o indirecta va destinado a cubrir lo que está sucediendo con la inmigración ilegal, masiva y desordenada" en la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira ha advertido de que la "financiación a la inmigración ilegal va para ayudas a vivienda y ayudas a empleo" porque en Andalucía "cualquier menor que llega, en el momento que deja de ser tutelado por la administración andaluza, tiene una preferencia en las ayudas contributivas y no contributivas frente a un joven andaluz que no puede acceder a ellas".

"Tiene preferencia el que viene de fuera y esto es lo que nosotros queremos cuantificar para poder contar de una manera exacta a todos los andaluces", ha sentenciado Gavira, quien ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer en el Parlamento "no contestara" cuando le preguntó "si estaba dispuesto a acoger a todos los inmigrantes ilegales si el señor (Pedro) Sánchez le daba la financiación que él pidiera".

Ha asegurado que el Gobierno andaluz "no va a entrar en los temas que le puedan causar el más mínimo desgaste" porque Moreno "prefiere que el desgaste lo sufran las niñas violadas, los ancianos atacados y las mujeres agredidas".

En este sentido, Gavira ha criticado que el PP y el PSOE "no solo financian a quienes llegan ilegalmente, sino que además lo que hacen es despreciar a las víctimas" porque "saben que su testimonio sería un golpe a la flotación de sus políticas en materia de inmigración".

"Son unos falsos y unos hipócritas", según ha indicado, apuntando que "dejan abandonadas a todas las víctimas, las quieren calladas y no se quieren preocupar de ellas".

Gavira ha criticado que el bipartidismo "se ha sacado de la manga la palabra polarización" y "polarizar al parecer es denunciar lo que está pasando y rechazar todo tipo de iniciativa y de medidas que presentamos para frenar esa inmigración ilegal".

El portavoz de Vox ha asegurado que "las víctimas de esta inmigración ilegal masiva merecen una consideración": "Detrás de esa llegada de inmigración ilegal masiva hay personas que sufren las consecuencias y el señor Moreno Bonilla no quiere entrar en ello".