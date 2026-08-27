Vox exige explicaciones sobre el futuro del Centro de Participación Activa prometido en el colegio Lucano de Córdoba

Aspecto que presenta el lateral del antiguo colegio Lucano. - VOX

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha exigido este jueves al gobierno municipal del PP "explicaciones claras sobre el futuro del Centro de Participación Activa para personas mayores anunciado en el antiguo colegio Lucano", en el barrio de la Fuensanta, ante "la falta de información sobre el proyecto y las dudas que existen entre los vecinos".

Según ha informado Vox en una nota, León ha visitado el entorno del antiguo colegio Lucano y ha comprobado personalmente el estado de las actuaciones, así como la situación de las obras correspondientes a la futura sede de la UNED, y ha recordado que "el futuro del antiguo colegio Lucano lleva años generando incertidumbre entre los vecinos de la Fuensanta".

Así, "en enero de 2024 el Ayuntamiento anunció su intención de instalar allí un centro para personas sin hogar, una decisión que provocó una importante movilización vecinal y que finalmente fue retirada por el propio gobierno municipal".

Posteriormente "se anunció un nuevo destino para el recinto", en cuanto a que "parte del antiguo colegio sería cedida a la UNED, para establecer allí su nueva sede, mientras que otro espacio quedaría destinado a un Centro de Participación Activa para personas mayores, y las instalaciones deportivas permanecerían abiertas al uso vecinal".

Sin embargo, Vox ha advertido que, "pese a que este equipamiento para mayores fue presentado públicamente como parte del futuro del Lucano, los vecinos siguen sin conocer el proyecto concreto que se pretende ejecutar".

De hecho, ante una pregunta formulada por Vox para conocer en qué punto se encontraba el cumplimiento de este compromiso, la Delegación de Servicios Sociales, Mayores y Participación Ciudadana respondió el pasado mes de julio que "sobre ese espacio se está realizando un anteproyecto para ver la viabilidad de un Centro de Participación Activa en esas instalaciones".

Para León, esta contestación "no aclara absolutamente nada y resulta difícil de entender, cuando el Centro de Participación Activa ya había sido anunciado como uno de los usos que tendría el antiguo colegio Lucano", y "los vecinos de la Fuensanta merecen saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y con qué proyecto. No puede anunciarse un equipamiento como un compromiso con el barrio y meses después responder que todavía se está estudiando su viabilidad".

Además, Vox ha avisado de "una necesidad especialmente importante", la de que "los mayores de la Fuensanta carecen actualmente de un espacio de referencia de estas características en su propio barrio y el recurso más cercano se encuentra a unos dos kilómetros del Lucano. Nuestros mayores necesitan espacios en los que encontrarse, participar y mantener una vida activa sin tener que desplazarse fuera de su entorno".

León ha avisado, además, de la situación actual del recinto, "con las obras vinculadas a la futura sede de la UNED paralizadas y una zanja que separa ambos espacios, mientras continúa sin concretarse el proyecto destinado a las personas mayores".

"El Lucano debía recuperar la vida y convertirse también en un espacio abierto a la Fuensanta. Eso fue lo que se trasladó a los vecinos. Queremos saber si el gobierno municipal mantiene ese compromiso o estamos ante otra promesa que corre el riesgo de quedarse únicamente en un anuncio", ha concluido la portavoz municipal de Vox.