Vox exige explicaciones a la Junta por el descarrilamiento del metro de Granada y "el colapso permanente del servicio"

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Granada Ricardo López Olea ha denunciado públicamente este viernes el "grave" descarrilamiento de dos módulos del tren del metro ocurrido en la Avenida Fernando de los Ríos, en Armilla, en el área metropolitana granadina, el cual ha dicho que se suma a lo que ha denifido como "el colapso permanente del servicio".

Según ha indicado López Olea en una nota, ha sido una incidencia que vuelve a poner de manifiesto la "mala gestión y la falta de previsión de la Junta de Andalucía". El incidente, que se ha saldado sin heridos, ha obligado a establecer servicios parciales "tras salirse de la vía dos de los cinco módulos del convoy". La línea ha quedado restablecida en su totalidad alrededor de las 18,00 horas, han indicado al respecto desde Metro de Granada.

Para Vox, este incidente "se suma al colapso diario que sufren miles de usuarios por la evidente insuficiencia de vagones y la saturación constante del servicio, con trenes que circulan completamente llenos en horas punta". "La nefasta gestión del PP y del PSOE en infraestructuras se está viendo nítidamente en casos como el de Adamuz (Córdoba), la falta de previsión con el temporal y accidentes como el ocurrido este viernes en el metro granadino", ha lamentado el parlamentario granadino.

López Olea ha señalado que las obras del metro de Granada "sufrieron una paralización de casi una década bajo los gobiernos socialistas del PSOE, lo que supuso un grave perjuicio económico y social para la provincia". Sin embargo, también ha señalado la "incoherencia y la falta de planificación" del PP, que en su día "criticó duramente esta infraestructura calificándola de innecesaria y abocada al fracaso".

Ahora, según ha proseguido el dirigente de Vox, desde el Gobierno andaluz, el PP "no está sabiendo gestionarla ni dimensionarla adecuadamente ante el crecimiento de la demanda". "El metro es una infraestructura esencial para el área metropolitana de Granada, pero necesita planificación, inversión y rigor. No puede ser que los usuarios sufran descarrilamientos, interrupciones del servicio y trenes masificados prácticamente a diario", ha afirmado el parlamentario andaluz.

Asimismo, ha señalado que, pese a que actualmente están en marcha las obras de ampliación hacia Churriana y Las Gabias, la Junta ha encargado ahora un plan director para estudiar futuras ampliaciones, cuando ese trabajo debería haberse realizado con anterioridad. "Lo lógico sería que, una vez finalicen las obras en curso, la expansión del Metro continuara sin dilación, no empezar ahora a estudiar lo que ya debería estar planificado", ha criticado.

Desde Vox Granada exigen explicaciones inmediatas sobre las causas técnicas del descarrilamiento, una revisión exhaustiva del sistema de seguridad y mantenimiento, el refuerzo urgente del material móvil para evitar la saturación del servicio y un calendario claro y comprometido de ampliaciones que garantice el crecimiento ordenado del metro en beneficio de todos los granadinos. "Granada no puede permitirse más improvisaciones ni más parches. La movilidad metropolitana requiere seriedad, planificación y gestión eficaz", ha concluido López Olea.