Vox exige al Gobierno medidas inmediatas para que viajar en AVE desde Granada no sea una "ruleta rusa" de incidencias

Jacobo Robatto, en el centro en la imagen, con representantes de Vox en la Diputación y el Ayuntamiento de Granada - VOX

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha denunciado públicamente que viajar en AVE entre la capital granadina y Madrid se ha convertido en una "ruleta rusa" para los viajeros por el "insostenible cúmulo de incidencias" que registra esta línea ferroviaria y que provoca "continuos retrasos" sobre los horarios previstos y cancelaciones, y ha exigido medidas inmediatas al Gobierno para solventar esta situación.

"Actualmente quien se sube en Granada a un tren no sabe cuándo saldrá ni cuándo llegará a su destino, una situación que está afectando tanto a los viajeros como al turismo y la economía de la provincia", ha criticado en una nota de prensa Jacobo Robatto tras la última incidencia registrada el pasado fin de semana, cuando ha detallado que "210 pasajeros tuvieron que ser desalojados por el incendio de un tren que cubría la línea" con Madrid.

"Frente a esta realidad nos encontramos con un ministro de Transportes, el señor Óscar Puente, que no se ruboriza al afirmar que España vive el mejor momento ferroviario de su historia", ha señalado el diputado de Vox.

En este sentido, Jacobo Robatto ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de Vox en el Congreso de los Diputados, rechazada por el PSOE y sus socios de gobierno, para elaborar un nuevo protocolo de actuación inmediata ante el crecimiento de las incidencias en la red ferroviaria, además de reforzar el sistema eléctrico asociado a la red para prevenir colapsos por cuestiones técnicas.

"El maltrato en materia ferroviaria a Granada es insostenible porque a las incidencias continuas que registra la línea se suma la negativa a la conexión con el Puerto de Motril y a la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca, las frecuencias insuficientes o unos tiempos de viaje que, desde la inauguración del AVE de Granada en 2019, no han hecho sino aumentar", ha enumerado el diputado de Vox.

En cuanto a las incidencias que ha registrado el AVE granadino durante este verano, ayer mismo otro fallo en la línea provocó paradas y retrasos en la línea Granada-Madrid, lo que se une al incendio de este pasado fin de semana en el que "se puso en riesgo la vida de los pasajeros".

Robatto ha detallado que, entre otras incidencias, "el 5 de agosto un tren que partía de Granada dejó tirado a los viajeros antes de llegar a Antequera por una avería en el sistema de frenos, a lo que se suma que el primer AVE de la mañana del 4 de agosto se quedó sin salir por fallos en el sistema del tren, la incidencia en la red el 12 de julio que provocó retrasos en las conexiones ferroviarias de Granada o las horas de retraso registradas el 5 de mayo por el robo de cable en la red".

"El abandono de la red ferroviaria y la falta de inversión es inadmisible mientras el Gobierno de Pedro Sánchez despilfarra nuestros impuestos en cuestiones ideológicas, la acogida de inmigrantes, asesores, publicidad institucional o en contentar a sus socios separatistas, por no hablar de las presuntas mordidas y gastos en prostitutas de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán", ha concluido el diputado de Vox.