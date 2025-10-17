Vox exige en Granada celeridad en la construcción de las canalizaciones de Rules por las que "claman" los regantes

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, atiende a los medios - VOX

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha exigido este viernes celeridad en la construcción de las canalizaciones que llevarán el agua desde Rules a los regantes de la costa granadina que "claman" por la finalización de esta infraestructura desde hace más de 20 años.

"La presa de Rules se construyó para darle agua a toda la costa granadina y más de dos décadas después no se han acometido las obras necesarias para hacer las conducciones que lleven el agua desde la presa hasta los agricultores. Los culpables son los distintos gobiernos de PP y PSOE en la junta de Andalucía y en el Gobierno de España, ya que es por su negligencia política y sus promesas incumplidas que nos encontramos ahora con la desesperación de los agricultores y de los regantes de Granada", ha declarado Rodrigo Alonso en el desayuno de trabajo organizado por Vox Granada con el título 'Unidad, soberanía y justicia para el campo español'.

Es por ello que Vox pide un plan nacional del agua en el que se interconecten las distintas cuencas para poder aprovechar todos los recursos hídricos. "En el caso concreto de Rules, el gobierno de Sánchez tiene que pagar el 80 por ciento de las obras del desglosado 3, ya que se comprometió a ello y perdió los fondos Next Generation por su negligencia criminal", ha insistido el portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo.

También ha señalado que "además el Gobierno de Moreno Bonilla debe pagar el 20 por ciento restante y, para dar facilidades a los regantes, se le conceda una línea de préstamos ICO sin intereses a la comunidad de regantes para que puedan financiar a 50 años las obras que sean de su competencia".

Por otra parte, Rodrigo Alonso ha solicitado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "exima del coste del aval a los regantes para la realización de las conducciones que les corresponda a ellos. Y, además, se les bonifique el canon que pagan por la presa de Rules".

El portavoz nacional de Trabajo y Campo, que ha participado en una jornada de trabajo sobre el aprovechamiento del agua y en defensa del campo organizada por Vox Granada, ha vuelto a denunciar que el objetivo de la Comisión Europea, compuesta con miembros de PP y PSOE, es "sustituir el sector primario español por el sector primario de fuera".

De esta manera, ha vuelto a pedir "la derogación del acuerdo comercial con Marruecos" por "la competencia desleal que provoca a nuestros productores". En cuanto a Mercosur, Alonso ha señalado que el PP hace el "paripé", ya que "se conforma" con unas cláusulas de salvaguardia y de reciprocidad que "no solucionan la competencia desleal que sufre el sector primario".

En Vox "lo tenemos claro, acuerdos comerciales sí", pero que cumplan con los requisitos medioambientales, climáticos, burocráticos, fitosanitarios y laborales que "sí cumplen los nuestros", ha concluido el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía.

Vox Granada ha organizado un desayuno de trabajo para analizar y poner sobre la mesa las soluciones a los problemas que arrastra el sector agrícola de la provincia de Granada. En las diferentes mesas de trabajo organizadas han participado, además, el portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira.

También el parlamentario de Vox Alejandro Hernández; y representantes de Asaja y las comunidades de regantes de Bajo Guadalfeo y Motril-Carchuna. El acto ha contado también con la presencia de la vicepresidenta tercera del Parlamento de Andalucía, Cristina Jiménez; y el parlamentario por Granada y presidente provincial de Vox en Granada, Ricardo López Olea.