Vox exige a Moreno una "revolución de las políticas de vivienda" para que las VPO tengan un precio accesible en Granada

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, exigirá al Gobierno de Juanma Moreno durante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz prevista para este jueves una "revolución de las políticas de vivienda" para que las VPO tengan un precio accesible para los vecinos de la provincia de Granada.

Se trata de que haya un compromiso "real y firme" para solucionar el "problema estructural" de la vivienda en Granada que vaya "más allá de los parches y del autobombo" que ha achacado López Olea en una nota de prensa este miércoles al Ejecutivo del PP.

López Olea exigirá "una revolución en las políticas de vivienda" que se aplican desde la administración autonómica "para abordar este problema de raíz con la construcción masiva de viviendas de VPO a un precio adecuado a los salarios que perciben los trabajadores y no al disparado precio de mercado", tal y como ha indicado que sucede en la actualidad.

En este sentido, López Olea ha recordado como en una reciente promoción de VPO en la zona norte de Granada, el precio de pisos de 80 metros cuadrados alcanzó los 193.680 euros, es decir, 2.200 euros por metro cuadrado, "una cifra prácticamente igual a la media de precios en la capital".

El portavoz adjunto de Vox también reclamará a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que dé a conocer los planes del Gobierno del PP respecto a las viviendas VPO en la provincia de Granada.

"La realidad es que los jóvenes granadinos, como los del resto de España, son los que más tarde se emancipan de Europa, y no porque no quieran, sino porque no pueden, ya que los precios de la vivienda están por las nubes, los salarios estancados y el alquiler, intervenido o desbocado, no ofrece ni estabilidad ni seguridad", ha desgranado el parlamentario granadino.

Vox ha señalado que su portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, ya denunció el pasado lunes en una visita a Granada que en esta provincia ya hay viviendas que se pagan al precio de la Comunidad de Madrid, con el asterisco de que "un granadino tiene que trabajar 33 semanas más al año para ganar lo mismo que un madrileño", por lo que recalcó que el objetivo de su partido es "conseguir una Andalucía de propietarios y no de inquilinos eternos".

En este sentido, López Olea ha subrayado la Proposición No de Ley (PNL) registrada por Vox en el Parlamento de Andalucía hace solo unos días, con una batería de medidas "concretas" y "ambiciosas" para abordar esta crisis habitacional de raíz.

Entre estas medidas se encuentra la reducción drástica de impuestos sobre la construcción y adquisición de vivienda, avales públicos y créditos blandos para jóvenes y familias con hijos, la construcción masiva de VPO mediante colaboración público-privada, establecer criterios de arraigo y años de residencia en España como elementos prioritarios para acceder a vivienda pública, una política firme contra la okupación, reducir la burocracia y los impuestos sobre la vivienda, o recuperar la deducción por compra de vivienda habitual y la promoción del alquiler con opción a compra.

"Desde Granada, y desde toda Andalucía, seguiremos defendiendo que la vivienda deje de ser una utopía para convertirse, de nuevo, en un pilar de prosperidad y estabilidad para nuestros compatriotas. Es hora de devolver la esperanza a nuestros jóvenes, a nuestras familias, y de poner los intereses de los españoles por delante", ha concluido López Olea.