Vox exige al PP que abandone el "silencio cómplice" sobre su "cambalache" con IU en Pinos Puente (Granada)

El presidente del comité ejecutivo provincial de Vox Granada, Ricardo López Olea - VOX

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité ejecutivo provincial de Vox Granada, Ricardo López Olea, ha calificado este martes de "cambalache" el pacto alcanzado por el PP e IU en Pinos Puente, junto al partido independiente de este municipio del área metropolitana granadina, "para dar la alcaldía" a "un edil comunista", en referencia a Iván Fernández, y ha exigido a la dirección provincial de los populares que abandonen lo que ha calificado de "silencio cómplice" al respecto.

"El PP vuelve a demostrar que es el PSOE 2.0 y que no tiene escrúpulos para pactar con quien sea con el único objetivo de llegar al poder", ha subrayado López Olea en una nota de prensa en la que ha lamentado que desde que se anunció la moción de censura contra el actual alcalde socialista, Enrique Medina, los populares no han anunciado "ninguna iniciativa ni programa de gobierno para Pinos Puente".

"Es el poder por el poder pactando con IU, que ha sido socio de gobierno del PSOE en este mandato", ha continuado López Olea, que ha incidido en el "silencio" de la dirección del PP granadino ante este pacto "que en principio se podría calificar de antinatural pero que, viendo la deriva" de esta formación, ha añadido, "ya no asombra a nadie".

En este sentido, López Olea ha exigido explicaciones al presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, indicando que, con su "silencio cómplice", está dando por bueno un pacto "que cambia las caras para que no cambien las políticas que están impidiendo el progreso de Pinos Puente".

López Olea, también parlamentario andaluz por Granada, se ha referido a la situación judicial de una de las dos concejales de IU, en referencia a Margarita Álvarez, a la que la Fiscalía le pide cuatro años de prisión tras supuestamente agredir a otra mujer que tenía que declarar como testigo en un caso de violencia sexual, una edil a la que afecta también "una denuncia de una extrabajadora municipal" también relacionada con este caso.

"El PP, que da codazos para estar en primera línea en las manifestaciones del 25-N, no duda en aliarse con personas sobre las que pesan acusaciones tan graves", ha denunciado públicamente el presidente de Vox Granada, que también ha señalado al todavía alcalde de Pinos Puente, el socialista Enrique Medina, para indicar "que sólo se ha pronunciado sobre este caso" cuando se planteó la moción de censura, "callando durante un año pese a conocer los hechos para aferrarse al sillón y al sueldo público que lleva cobrando durante toda su vida laboral".

Asimismo, López Olea ha insistido en que las similitudes del PP con el PSOE van más allá de pactar "con el diablo" para asegurarse el poder, "también van de la mano en cuanto a la corrupción, tal y como se ha demostrado en la Diputación de Almería, cuyo presidente" hasta fechas recientes, en referencia a Javier Aureliano García, "está investigado por cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública".

Por último, López Olea ha insistido en que, a estas alturas, "sólo" Vox mantiene una línea de pactos "coherente" sustentada, en primer lugar, en la aprobación de medidas y políticas que mejoran la vida de los ciudadanos, en tanto "no estamos para calentar un sillón y nuestros votantes son los únicos que pueden confiar en que sus votos no se van a destinar a continuar con las políticas que tanto daño están haciendo a nuestros ciudadanos", ha concluido.