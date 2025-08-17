Vox Granada muestra su rechazo y condena el incendio provocado en una iglesia en la pedanía El Pozuelo, en Albuñol

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox Granada ha condenado este domingo "rotundamente" el "ataque perpetrado por un magrebí" provocando un incendio en la iglesia de Santiago Apóstol en la pedanía El Pozuelo, ubicado en el municipio granadino de Albuñol.

En un comunicado, Vox ha manifestado que estos hechos son "una nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia ante la mirada cómplice del bipartidismo del PP y el PSOE".

Asimismo, el partido ha señalado que "llevamos años defendiendo que todo aquel que venga a España debe de hacerlo de forma legal y para adaptarse a nuestra cultura".

"Aquellos que entren en nuestro país de forma ilegal deben ser deportados, al igual que los que se dediquen a delinquir", ha criticado la formación política, además de subrayar que "todos deben adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres, sin imponer su religión extremista o su cultura incompatible con la nuestra".

Por último, Vox ha agradecido a la Guardia Civil y a los bomberos por "su rápida actuación" y a los vecinos "por el apoyo en las labores de extinción del fuego y en la defensa del templo y de nuestras raíces cristianas".