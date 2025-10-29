Vox hará "cientos de propuestas" al Presupuesto 2026 mientras debate enmienda a la totalidad: "Es la misma cantinela"

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado este miércoles, jornada en la que el Gobierno andaluz ha llevado al Parlamento de Andalucía el proyecto de Presupuesto de 2026, que "lo vamos a mirar con lupa y vamos a ver si presentamos una enmienda totalidad" y antes de solventar ese debate se ha decantado por elaborar "cientos de propuestas para que se mejoren", para avanzar el desenlace de que "votaremos en contra" de las cuentas autonómicas en caso de que no se les acepten.

Gavira, en rueda de prensa en la Cámara autonómica, se ha lamentado que "es la misma cantinela de todos los años", antes de considerar que "Andalucía, gracias a Dios, está enfilando un nuevo periodo electoral", para remarcar así que se trata de los últimos presupuestos de una legislatura que concluirá con la disolución del Parlamento y la convocatoria de unas elecciones.

Tras un recuerdo en el primer aniversario de "la tragedia" que afectó a la Comunidad Valenciana, el portavoz de Vox en Andalucía ha considerado que la aprobación de las cuentas de la Junta de Andalucía para afrontar 2026 deja a "los andaluces escépticos" por cuanto ha esgrimido que cuando vean estos días al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "estarán todos pensando que es el principal culpable de cómo está la situación de la salud".

Se ha remitido entonces a la manifestación que hubo el domingo ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, gesto que ha considerado "la prueba de que San Telmo no lo hace bien", antes de considerar que "la gente no ha salido por el cribado de cáncer de mama" y que la movilización del domingo fue que "no soporta una mentira más del Gobierno de Moreno, ni de ese antecedente que es la señora Montero", para remachar su reflexión de que "la gente ha salido para decir que no le cree".

Gavira ha dirigido su crítica hacia el acto de entrega del proyecto de Presupuesto por parte de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, por cuanto le ha reprochado a España que cuando "estaba hablando de salud estaba sonriendo en vez de agachar la cabeza", ya que se ha preguntado con lo que "ha pasado debería avergonzarles", en alusión a la crisis sanitaria ocasionada por las mamografías del cáncer de mama.

El escepticismo de Vox hacia un nuevo proyecto de Presupuesto lo ha fundamentado Gavira en que de las 2.100 propuestas presentadas a las cuentas autonómicas en forma de enmiendas "el Partido Popular de 2.100 ha aceptado un 1%, un 30%", para apuntar entonces que "por eso Vox ha votado en contra de los presupuestos de 2023, 2024 y 2025", así como que "cuando nos aprueban alguna luego no la ejecuta".

Ha esgrimido aquí una iniciativa sobre las cuentas de 2025 con la que plantearon hacer tratamiento oncológico en los Hospitales de Alta Resolución (HARE) y concluir con una pregunta retórica "qué ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla, no ha hecho nada".

"Es un copia y pega", ha sostenido Gavira, quien ha recordado argumentos del Gobierno andaluz sobre que "es el Presupuesto más alto de la historia, se hace un gran esfuerzo por la sanidad pública, la educación, la vivienda", de manera que "es todos los años lo mismo sin excepción", antes de advertir "cómo está la atención sanitaria, la educación, la vivienda, la dependencia".

Ha sostenido que "está claro" el incremento de las cuentas, por cuanto ha apuntado argumentos como que "estamos pagando muchos impuestos, llega mucho dinero, muchos recursos, fondos europeos", pero seguidamente ha alertado de que "tener más dinero no significa tener servicios mejores".

"Es el ejercicio que hacen", ha considerado Gavira sobre la presentación del Presupuesto, que ha atribuido por parte del Gobierno andaluz para "olvidar el debate" de la semana pasada en el Parlamento sobre sanidad o "la manifestación del domingo".

El portavoz de Vox se ha reafirmado en "analizar, estudiar" el proyecto de Presupuesto de 2026 "y ya veremos si presentamos enmienda a la totalidad" ante un escenario que resume en que el Gobierno andaluz "no sabe gestionar las competencias asignadas, como la salud, como vimos el domingo".