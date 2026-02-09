Vox, sobre la huelga ferroviaria: "La corrupción del Gobierno mata y cuesta vidas, como ocurrió en Adamuz"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este lunes, sobre la huelga del sector ferroviario, que la "corrupción" del Gobierno central del PSOE "mata y ya cuesta vidas, como hemos visto en Adamuz", municipio cordobés donde el pasado 18 de enero se produjo el trágico accidente de trenes en el que 46 personas perdieron la vida.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira ha señalado que las "consecuencias de esa corrupción no solo es la pérdida de vidas, sino que también afecta a toda la actividad económica de Andalucía, desde el turismo, hasta las infraestructuras, el empleo, la riqueza y todo lo que genera esta tierra".

Ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez y "su corrupción" le está "tomando el pelo a todos los andaluces y, desgraciadamente, eso es lo que nos espera hasta que de una vez por todas los españoles le echemos" de la Moncloa.