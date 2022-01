Vox insta a Moreno a que "le dé ya al botón electoral" y dice que "iniciativa que sea buena para Andalucía será apoyada"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha instado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "le dé ya al botón electoral" sobre la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones por cuanto ha esgrimido que percibe que "el Gobierno de Andalucía sigue buscando excusas para darle al botón electoral" y estimar que "no hace falta que un tercero" se las dé.

En rueda de prensa, Gavira ha sostenido sobre la contribución de su partido a la gobernabilidad de Andalucía, el argumento de Moreno para blandir la convocatoria de elecciones, que "iniciativa que sea buena para Andalucía será apoyada y la que no sea buena no será apoyada", por lo que ha apuntado sobre la actitud del PP que "se creen que somos como ellos".

Gavira, a preguntas de los periodistas, ha rechazado el pronunciamiento del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, acerca de que su deseo es repetir el Gobierno de coalición de PP y de Cs para sostener que "le agradezco que ni hable de una fórmula que no va a depender de él, va a depender de lo que los andaluces depositen en las urnas, sus opiniones personales no nos interesan".

El portavoz parlamentario de Vox ha considerado que a su partido "le parece mal" que el PP haya dado "el pistoletazo de salida a la precampaña electoral" por cuanto ha sostenido que "queremos que haya campaña cuanto antes", mientras que ha señalado que "llevan miembros del Gobierno enredando con las fechas, dando anuncios de fechas, hablando de bloqueos de la pinza".

Gavira ha considerado que "este Gobierno parece que vive en una realidad paralela" en su percepción de la situación del paro en Andalucía, para instar a comparar la cifra de parados en diciembre de 2018, fecha de la celebración de las elecciones andaluzas, y la actual y esgrimir que la cifra de parados es la misma y apuntar igualmente que aún hay 30.000 andaluces en ERTE para que éstos sean computados como parados.

En su retrato de la realidad paralela que ha atribuido en que vive el Gobierno andaluz, el portavoz parlamentario de Vox ha apuntado la situación sanitaria para manifestar que "estos populares se parecen cada vez más a los socialistas, son incapaces, no dan con la tecla para resolver la asistencia sanitaria, que es la competencia fundamental que tiene el Gobierno andaluz".

Cuestionado por el sentido del voto de Vox ante el debate este miércoles en la Diputación Permanente de una solicitud de comparecencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en un Pleno extraordinario sobre la situación sanitaria de Andalucía ante la sexta ola de coronavirus, Gavira ha apuntado que "se tiene que producir la calificación de la iniciativa por la Mesa" tras advertir de que "el Reglamento se retuerce cuando le hace falta al Gobierno", para plantear entonces de forma retórica que "¿quiere Vox un Pleno donde se hable de salud? sí, ahora y la semana pasada".

El portavoz de Vox ha sostenido que el Gobierno andaluz "no quiere que los andaluces sepan que no gestionan bien, quieren ocultarlo en comisión para que no conozca qué está pasando de verdad" y estimar que "no quiere agravar la herida para que no sea una fuga de votos", en relación a la repercusión electoral de la gestión de la sanidad andaluza.

Repreguntado por los periodistas sobre su apoyo favorable a la solicitud de comparecencia de Aguirre en el Pleno del Parlamento, Gavira ha precisado que "sí se califica favorablemente", por la Mesa de la Diputación Permanente, previa a la reunión de la propia Diputación, para reafirmarse con un "por supuesto, es la posición de Vox", al tiempo que ha recriminado al Gobierno andaluz que "vea deslealtad" en la exigencia de Vox sobre un Pleno del Parlamento sobre sanidad y ha insistido en que la voluntad del Gobierno andaluz es que "no quieren que se conozca qué está pasando en la sanidad".

"Nosotros no estamos aquí para darles alas al PSOE, estamos para que los andaluces conozcan el estado de la atención sanitaria en Andalucía porque es el problema fundamental que tienen los andaluces", ha dicho Gavira.

Gavira ha reprochado las críticas hacia Vox por su desconocimiento del Reglamento del Parlamento, así como su cambio de postura sobre el apoyo anunciado a la comparecencia de Aguirre para después abstenerse, para afirmar que "conocemos el Reglamento" y plantear "qué pretendíamos nosotros cuando queríamos hablar de salud, que el Gobierno andaluz fuese proactivo y recogiese el guante", así como ha recriminado al Gobierno andaluz que "la vida de andaluz vale más que todo el kilometraje del Parlamento", en referencia al argumento que dio el portavoz del PP, José Antonio Nieto, del coste en gasto de kilometraje de hacer venir a todos los diputados a un Pleno del Parlamento cuando no hay periodo de sesiones para desestimar su celebración.

El portavoz de Vox ha explicado, sobre la falta de apoyo de Vox a la exigencia del PSOE de la comparecencia del Consejo de Gobierno sobre su implicación en la llamada trama almeriense del Caso Gürtel, que "tengo compañeros en Almería que están estudiando la trama del PP en Almería que huele a podrido" y apuntar que si un miembro del Gobierno andaluz es "investigado, imputado, seremos los primeros que pediremos su cabeza" para esgrimir entonces que "no es verdad que la consejera de Agricultura esté investigada" y señalar que "cuando lo esté vamos a pedir su dimisión".

"Para Vox el que la hace la paga, no vamos a tapar la corrupción de nadie", ha remachado Gavira su argumentación.

REPROCHE A MORENO POR LUCIR EL PIN DE LA AGENDA 2030

Gavira también ha recriminado que el Gobierno de la Junta de Andalucía presuma de defender y beneficiar la agricultura, ganadería, pesca y la industria mientras Moreno "luce ese pin de la Agenda 2030, que castiga a lo rural, al campo, a la agricultura, ganadería, pesca y caza".

"Se ponen ese pin para contentar a las élites globalistas cuando las políticas de la Agenda 2030 es nefasta para el mundo rural", ha sostenido el portavoz de Vox.

PP RECURRE APERTURA DE DILIGENCIAS SOBRE MUJER DE ESPADAS

Gavira ha anunciado que el Partido Popular ha recurrido la decisión del juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, de abrir diligencias previas para recabar la información necesaria con el fin de saber si Carmen Ibanco, la mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, fue enchufada en la Faffe.

"Ésta es la transparencia que quiere el Gobierno de Moreno Bonilla. ¿Por qué recurren? ¿Tienen un pacto secreto con el PSOE? Esto no hay quién lo explique", se ha preguntado Gavira, quien ha concluido sobre la actitud del Gobierno andaluz que "es el Gobierno del maquillaje, dicen una cosa y hacen la contraria".

"Que quede claro que en VOX vamos a perseguir y a luchar por lo que de verdad ocurrió en esa administración paralela se conozca. El Gobierno de la Junta de Andalucía está en lo contrario, en dificultar este ejercicio de aclaración de todo recurso público", ha afirmado Gavira.