Vox lamenta los asesinatos de mujeres y denuncia que la Ley contra la Violencia de Género "no funciona"

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Javier Cortés, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 22 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha lamentado este miércoles los asesinatos de mujeres en Andalucía por violencia machista en lo que va de año, lo que pone de manifiesto que la Ley contra la Violencia de Género "no funciona".

En rueda de prensa, Cortés ha señalado que el fallecimiento de estas mujeres, "por desgracia, sólo demuestra" que la Ley contra la Violencia de Género y el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogen) del Ministerio del Interior "no funcionan".

Ha denunciado que la "izquierda solo se dedica a liberar a violadores", mientras que Vox pide que los "asesinos, los pederastas o los violadores no vuelvan a ver la luz del sol y pasen toda su vida entre barrotes".

Cortés ha manifestado que el problema de fondo es que la Ley contra la Violencia de Género está siendo "utilizada por la izquierda para enfrentar a los hombres y a las mujeres". "Se está invirtiendo muchísimo dinero en la ley y no está funcionando, porque desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, las muertes violentas de mujeres se están incrementando", ha dicho.

De otro lado, sobre el pacto de gobierno entre PP-A y Vox en Andalucía ha querido dejar clara la "lealtad" de su formación, pero una "lealtad vigilante que supervisará el cumplimiento íntegro del acuerdo".

Ha señalado que los andaluces están de "enhorabuena" porque hay un Gobierno andaluz "que va a luchar contra la inmigración ilegal; que va a acabar con todas las subvenciones que reciben las ONG que trafican con seres humanos y que colaboran con las mafias que los traen, y que va a rechazar la llegada de menas, trabajando en conseguir acuerdos con los países de origen para llevar a cabo las repatriaciones que sean necesarias de estos menores".

"Habrá un gobierno en Andalucía que va a acabar con ese efecto llamada que está haciendo que toda África esté mirando al sur de Europa para poder entrar aquí", ha agregado.

Respecto al hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reiterara ayer que un pacto con Vox no era su opción "preferida", Córtes ha señalado que los andaluces hablaron en las elecciones del 17 de mayo y "nos han obligado a llegar a un acuerdo" a ambos partidos.

"Se van a llevar a cabo medidas que a Vox no le van a gustar y se van a llevar a cabo medidas que al PP no le van a gustar, pero es que eso es lo que han querido los andaluces", ha indicado el portavoz de Vox, insistiendo en el cumplimiento de las 150 medidas recogidas en el acuerdo entre ambas formaciones.