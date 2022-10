Vox lamenta el estado del circuito de El Tablero, "otro incumplimiento del gobierno de Bellido"

CÓRDOBA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, ha lamentado este viernes el estado del circuito de El Tablero, "otro incumplimiento del gobierno de Bellido, igual que la Ciudad de los Niños, igual que la reforma de San Eulogio y tantos proyectos que no se llevan a cabo en esta ciudad que tanto lo necesitan".

En una nota, Saco ha explicado que "este gobierno llega a acuerdos con otro grupos municipales, con Vox principalmente, para realizar obras necesarias en la ciudad, pero que no se llevan a cabo, que se retrasan eternamente y que nunca acaban en nada", de modo que "los cordobeses están cansados de estas obras que se eternizan, de este dinero que se utiliza no se sabe bien en qué, porque en este caso las obras no están ni a la mitad".

El viceportavoz de Vox ha lamentado que "la palabra de este gobierno municipal del PP y Cs vale tan poco y no tiene en cuenta el compromiso con los cordobeses". "Son el gobierno del autobombo, del anuncio y el marketing, pero de la nula gestión de los proyectos", ha apostillado.

Además, Saco ha recordado que "en el caso del circuito del Tablero el gobierno de Bellido lo anunció en 2109, dijo que se acababa en agosto de este año 2022, y estamos en octubre y aún no se sabe cuándo acabará".