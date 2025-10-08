Vox lamenta que la inseguridad en Loja (Granada) "supera todos los límites" tras "una nueva reyerta a plena luz del día"

Archivo - El portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Loja, Jesús Lobato - VOX - Archivo

LOJA (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Loja, Jesús Lobato, ha denunciado públicamente este miércoles que la inseguridad en este municipio del Poniente de Granada "supera todos los límites" tras "una nueva reyerta a plena luz del día".

Lobato se ha hecho eco en una nota de prensa de esta "reyerta protagonizada por inmigrantes de origen magrebí que ha tenido lugar a las 15,00 horas de este miércoles en el centro de Loja, concretamente en la Plaza de la Victoria".

"La inseguridad que estamos sufriendo en Loja está sobrepasando todos los límites y los ciudadanos viven en una situación de miedo permanente mientras los delincuentes campan a sus anchas a plena luz del día", ha denunciado públicamente Jesús Lobato, que ha vuelto a reclamar un incremento de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local para "frenar esta oleada de delincuencia".

En este sentido, el portavoz de Vox en Loja ha explicado que "la semana pasada se registró otra reyerta en el centro de Loja, en la Avenida de los Ángeles, "en la que estuvieron implicados otro grupo de inmigrantes de origen magrebí, lo que se suma a los altercados que se vivieron este verano también" en esta vía en "los que intervinieron una decena de personas, que emplearon palos, barras metálicas y piedras".

Lobato ha exigido la "deportación inmediata" de todos los inmigrantes en situación ilegal, "en especial de aquellos que han venido a nuestro país a delinquir y que tras ser detenidos vuelven a las calles apenas unas horas después".

Para Lobato, este nuevo altercado demuestra una vez más "la degradación que sufre Loja" por "los efectos de inmigración ilegal, que además de las continuas reyertas y la inseguridad que provoca está llevando a cabo la okupación sistemática de viviendas en calles céntricas del municipio".

En este sentido, el portavoz de Vox ha detallado que, según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior referente al primer semestre de 2025, los delitos han aumentado en Loja "un 20 por ciento" respecto al mismo periodo del año anterior, con datos "escalofriantes" como "los siete homicidios en grado de tentativa registrados, cuando en el año anterior no se produjo ningún suceso de este tipo en el mismo periodo de tiempo, además de un aumento del 300 por ciento de los delitos contra la libertad sexual y una violación con penetración".

"No se puede mirar para otro lado ni negar la relación que existe entre este aumento de la criminalidad y la inmigración ilegal, algo que lamentablemente comprobamos a diario en nuestras calles", ha concluido el portavoz de Vox en Loja.