Vox lamenta que el Senado rechace su propuesta contra la reducción de los días de pesca de arrastre por la UE

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha lamentado en una nota de prensa este lunes que su iniciativa para que se rechazara ante la Unión Europea la reducción de los días de pesca de arrastre a 27 anuales, desde los 130 actuales, no haya contado con el apoyo del Senado en su Comisión de Pesca.

Se trataba de una iniciativa surgida a partir de un encuentro de la senadora de Vox por Andalucía, Paloma Gómez Enríquez, al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde pudo escuchar las reivindicaciones del sector pesquero, que, sin embargo, no han sido atendidas en la Cámara Alta.

Durante la defensa de la moción, la senadora ha denunciado, según ha informado Vox en una nota de prensa, que esta reducción de los días de pesca "ha sido recibida con gran preocupación por el sector" y ha advertido del "impacto económico que generará y la desaparición de numerosas embarcaciones".

"No se han tenido en cuenta la realidad económica y laboral de los profesionales dedicados a este oficio", ha lamentado Gómez Enríquez, quien, en definitiva, ha denunciado que los representantes de los pescadores "no hayan participado" en el proceso de negociación, por lo que sus opiniones, ha proseguido, "no han sido tenidas en cuenta".

También se ha referido a la condiciones que la Comisión Europea ha puesto a cambio de recuperar días de pesca, y que suponen la implementación de medidas de "alto coste", como el cambio de mallas de redes, lo cual, según Gómez Enríquez, "excluye a gran parte del sector, dejando a muchos pescadores atrás".

"Las medidas impuestas sobre las dimensiones de las redes provocarán un grave daño porque reduce la productividad", ha advertido. La iniciativa de Vox proponía también promover una política pesquera basada en la defensa del sector pesquero y el medio natural, en el que se encuentren equilibrados los objetivos de conservación del patrimonio natural con la defensa del empleo y la viabilidad del sector pesquero.

Además solicitaba una revisión del Plan Plurianual para la Pesca Demersal al objeto de "incorporar datos actualizados y garantizar que la conservación del medio natural conviva con la salvaguarda del sector pesquero".