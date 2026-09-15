Vox llama "traidor" al Gobierno y dice que "Marruecos no puede presentarse como amigo cuando reivindica" Ceuta y Melilla

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Andalucía ha manifestado este martes que Marruecos "no puede presentarse" como "amigo y socio estratégico" de España, mientras "reivindica una parte de nuestro territorio", como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al tiempo que ha denunciado la "traición" del Gobierno de España, que financia "hasta el wifi a los invasores", en referencia a los migrantes que han llegado a Ceuta.

Así se ha pronunciado, en un comunicado, la diputada de Vox en el Parlamento andaluz María Eiberle, quien ha recordado que su partido defenderá el jueves en el Pleno una proposición no de ley en defensa de la soberanía española sobre Ceuta tras la "invasión" que ha sufrido de migrantes procedentes de Marruecos. Ha apuntado que el portavoz de Vox en Ceuta y diputado en la asamblea, Juan Sergio Redondo, estará presente en el debate en la Cámara andaluza.

"Vamos a utilizar todas las medidas institucionales y políticas para defender nuestra soberanía, nuestras fronteras y la seguridad de los españoles", según ha señalado María Eiberle, recalcando que "Ceuta y Melilla son y serán siempre españolas".

La diputada de Vox ha reprobado que durante casi "50 días, los ceutíes han sufrido las consecuencias del abandono del Gobierno, que se ha traducido en agresiones sexuales, robos, agresiones a nuestros mayores y ataques contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Sin embargo, según ha denunciado, el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "traidor", no duda en "financiar hasta la wifi de quienes han entrado ilegalmente en nuestro país".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por que el Reino de Marruecos haya "cuestionado públicamente la soberanía y la integridad de España", un hecho ante el que "no podemos mirar hacia otro lado". "Marruecos no puede presentarse como nuestro amigo y socio estratégico mientras reivindica una parte de nuestro territorio", ha asegurado.

Ha añadido que "ningún gobierno extranjero puede decir qué parte de España es España. porque con la soberanía española no se juega: Ceuta y Melilla son y serán siempre España".