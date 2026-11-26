Vox pide garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para los españoles y exige la remigración de los extranjeros que "no contribuyendo a la economía nacional con su trabajo, pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos". - VOX

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada lleva al pleno de noviembre una moción en la que insta a garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para los españoles, a la vez que exige proceder a la remigración de aquellos extranjeros "que, no contribuyendo a la economía nacional con su trabajo, pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos".

La portavoz de la formación en el Consistorio, Paloma Gómez Enríquez, explica que la moción pide "la deportación inmediata de todos los extranjeros que cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretenden imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras".

A su vez, el texto de Vox solicita "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida y para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda".

Otro de los puntos que defiende la moción es "atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios, y que la recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida".

Además, Vox pide "explorar cuantas fórmulas sean necesarias para limitar la demanda extranjera no residente, que está inflando los precios de la vivienda y dificultando la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades de nuestro país".

Paloma Gómez Enríquez subraya que "el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en el principal factor de precarización y malestar social en España". "La vivienda, que durante décadas constituyó el pilar fundamental sobre el que se edificó la prosperidad de las clases medias españolas y el horizonte de estabilidad de las familias, ha sido convertida en un bien inalcanzable, es por ello la finalidad de esta moción", añade.