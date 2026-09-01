Vox llevará al Pleno las quejas de los vecinos del Casco Histórico de Córdoba por los "múltiples cortes de tráfico"

Archivo - El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Ángel Castellano ha informado de que su grupo llevará al próximo Pleno ordinario del 17 de septiembre las quejas de vecinos del Casco Histórico ante los "múltiples cortes de tráfico que se producen en la zona y las dificultades que estos generan en su día a día".

Según señala Vox en una nota, Castellano ha advertido de que los residentes se encuentran en determinadas ocasiones con "problemas para acceder a sus propias cocheras, especialmente cuando las restricciones de circulación están relacionadas con la celebración de eventos en el Casco Histórico".

"Córdoba tiene que acoger eventos y actividades, pero su celebración debe ser compatible con la vida cotidiana de quienes residen en el Casco Histórico. No se puede hacer que sean siempre los vecinos quienes soporten las consecuencias de una falta de planificación", ha señalado el concejal.

Vox considera necesario que el Ayuntamiento prevea planes alternativos de tráfico cuando se programen cortes de circulación, de manera que se estudien previamente las necesidades de los residentes y se facilite, en la medida de lo posible, el acceso a sus viviendas y cocheras.

A esta problemática se suma, según Castellano, "la necesidad de reforzar los servicios de limpieza tras aquellos eventos que generan una mayor afluencia de personas, evitando que sus consecuencias recaigan nuevamente sobre quienes viven en estas calles".

Por ello, el concejal preguntará al equipo de Gobierno en el próximo Pleno "por qué no se contemplan planes alternativos de tráfico que permitan reducir las molestias ocasionadas a los vecinos".

"Los vecinos del Casco Histórico no pueden convertirse en los perjudicados cada vez que Córdoba celebra un evento. Hace falta planificación, alternativas de movilidad y limpieza suficiente. Lo que pedimos es algo tan básico como compatibilizar la actividad de la ciudad con el derecho de los vecinos a acceder a sus casas y vivir con normalidad", ha concluido Castellano.