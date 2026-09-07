Vox llevará al Pleno la situación de "inseguridad y dejadez" de la zona de la Mezquita-Catedral y la Judería de Córdoba

Archivo - El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Ángel Castellano llevará al próximo Pleno ordinario del 17 de septiembre la "situación de inseguridad, suciedad y dejadez que sufren vecinos, comerciantes y turistas" en el entorno de la Mezquita-Catedral y la Judería.

Según ha informado la formación en una nota, Castellano ha criticado que "la situación ha llegado a un punto absolutamente inadmisible", pues se trata de "uno de los lugares más visitados de España y, mientras miles de turistas recorren diariamente sus calles, los carteristas actúan con una sensación de impunidad que está generando preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona".

El concejal de Vox ha remarcado que "el problema se viene arrastrando desde hace meses" y que los propios vecinos han llegado incluso a "organizar patrullas ciudadanas para alertar de la presencia de carteristas ante la situación que padecen. Cuando son los vecinos los que tienen que salir a la calle para intentar proteger su barrio y advertir a los turistas, es evidente que algo está fallando", ha afirmado.

Para Vox, "la inseguridad no es el único problema", ya que, según ha señalado Castellano, "la suciedad y el deterioro del entorno" también es una situación que "perjudica directamente la imagen de Córdoba, castiga a los comerciantes y, sobre todo, deteriora la calidad de vida de los vecinos que tienen derecho a vivir en un barrio limpio, cuidado y seguro".

"No se puede presumir de la Mezquita-Catedral, de la Judería y de ser una potencia turística mientras se permite que quienes visitan" la ciudad "tengan que estar pendientes de que no les roben la cartera", todo ello mientras "los vecinos denuncian una falta de atención permanente", ha subrayado Castellano.

El edil ha incidido en que el Gobierno municipal de José María Bellido (PP) "no puede escudarse en un reparto de competencias para desentenderse del problema", ya que "el Ayuntamiento tiene Policía Local, tiene competencias sobre limpieza, mantenimiento y servicios municipales y tiene la obligación de exigir y promover toda la coordinación necesaria para garantizar que esta zona esté a la altura de lo que Córdoba merece".

Por todo ello, Castellano preguntará al equipo de Gobierno en el próximo Pleno "qué medidas va a adoptar para incrementar la seguridad, luchar contra los carteristas y delincuentes y mejorar los servicios municipales en todo el entorno de la Catedral y la Judería". Desde Vox exigirán "actuaciones, no excusas", pues "los vecinos tienen derecho a sentirse seguros en sus calles, los comerciantes a desarrollar su actividad con normalidad y quienes visitan Córdoba a encontrarse una ciudad segura, limpia y cuidada. El entorno del principal monumento no puede seguir ofreciendo esta imagen", ha concluido Castellano.