Vox, sobre negociaciones con PP-A: "No vamos a hablar de carteras ni sillones hasta que las medidas no estén pactadas"

La portavoz adjunta de Vox, Paula Badanelli, durante la rueda de prensa de los grupos parlamentarios tras la sesión constitutiva del Parlamento que se desarrolló el pasado jueves. A 17 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Paula Badanelli, ha manifestado este miércoles sobre las negociaciones con el PP-A para la gobernabilidad de la comunidad que su formación no va a hablar de "carteras ni de sillones hasta que las medidas no estén trabajadas y pactadas".

En rueda de prensa en el Parlamento, ha insistido en la posición de Vox sobre la "discreción" y "seriedad" con la que hay que desarrollar estas negociaciones y ha expresado su coincidencia y apoyo a las manifestaciones que se han hecho en los últimos días por parte de dirigentes nacionales del partido sobre este asunto.

"Nosotros estamos trabajando en las medidas, que es lo que comentó el portavoz del grupo, Manuel Gavira, el día que se constituyó el Parlamento y en ese punto seguimos", ha añadido Badanelli, quien ha apuntado que su partido no va a negociar "ni en ruedas de prensa ni a base de titulares".

"No vamos a hablar de carteras ni de sillones hasta que las medidas no estén trabajadas y pactadas", ha sentenciado la portavoz adjunta en el Parlamento, apuntando que en estos momentos están en la "negociación de las medidas".

"Una vez que se negocien las medidas y se acuerden, veremos cómo se garantiza el cumplimiento y quién las ejecuta", ha señalado.

Badanelli ha insistido en que "negociar primero las medidas es la única exigencia que Vox ha puesto sobre la mesa aquí y en todas las comunidades autónomas, porque nosotros, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no queremos puestos ni sillones, sino que queremos cumplir el mandato de los andaluces".

"Queremos un buen pacto para Andalucía y nuevas políticas y eso pasa por una serie de medidas que hay que negociar con el Partido Popular y hasta que no termine esa fase de negociación, creo que no se puede ni aventurar, ni avanzar, ni hablar de fases futuras", ha señalado.

Sobre si confía en que el debate de investidura se pueda convocar para la primera quincena de julio, ha señalado que no es una "cuestión de prisas, sino de hacer las cosas bien y que de verdad lo que se ponga por escrito tenga garantías de cumplirse".

Respecto al hecho de que por parte de los partidos de izquierda se afirme que PP-A y Vox son lo mismo, Badanelli ha expresado que es "bastante evidente" que ambas formaciones "no son lo mismo" porque "defendemos cosas diferentes", aunque se pueda coincidir en algunas políticas.

Hay "posicionamientos bastante diferentes", según ha indicado, en asuntos como "la prioridad nacional"; el "recorte del gasto superfluo", o en política de vivienda.

De otro lado, Badanelli ha defendido el trabajo de su formación en favor del campo andaluz y de los agricultores y ganaderos, frente a los "burócratas" de la Unión Europea que "nunca han pisado el campo y quiere legislar desde los despachos".

También ha mostrado su preocupación por los incendios forestales que ya se han producido en Andalucía, criticando que la Junta "no saque ayudas a la conservación y mantenimiento de cortafuegos". "Los incendios no se previenen en verano, en verano se apagan y se combaten, sino que se previenen durante el invierno con actuaciones en los campos para evitar que se conviertan en polvorines", ha indicado.

Ha criticado que el Gobierno andaliz se centre "más en la propaganda, en los anuncios y en el triunfalismo que en la verdadera gestión, que no es otra cosa que recuperar el sentido común".