Vox no preguntará a Moreno en la sesión de control del Parlamento al no admitir la Mesa su primera cuestión

El grupo parlamentario Vox en Andalucía no realizará finalmente ninguna pregunta dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la sesión de control al Ejecutivo andaluz que se celebra este jueves ante el Pleno de la Cámara, toda vez que la Mesa no admitió la primera que planteó por no ajustarse a la gestión y actividades del Gobierno andaluz.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que la segunda pregunta que registró dirigida al presidente de la Junta, sobre vaciado de información en el traspaso de poderes, ha sido calificada y será respondida por el Consejo de Gobierno, pero no por el líder del Ejecutivo andaluz.

Según han precisado las citadas fuentes, a tenor de lo recogido en el artículo 162.4 del Reglamento de la Cámara, Vox tendría que haber retirado la pregunta al presidente formulada inicialmente para poder presentar una nueva, "y eso no se ha podido dar porque no había ninguna que retirar al no haberse calificado la primera que presentaron".

Dicho artículo, que se refiere a las preguntas de máxima actualidad dirigidas al presidente de la Junta, recoge que la inclusión de una de esta cuestiones en el orden del día "comportará para el presidente del grupo beneficiado, o para su portavoz, la obligación de retirar del orden del día inicialmente aprobado la pregunta ordinaria al presidente que tenía previamente asignada, a cuyo efecto el escrito en el que se formule la iniciativa irá acompañado de la correspondiente propuesta de retirada".

La formación de Santiago Abascal registró el pasado viernes una nueva pregunta dirigida a Moreno, de cara a la sesión de control de este jueves, tras no admitir la Mesa del Parlamento la primera planteada por este grupo sobre "los discursos de odio y exclusión que se vienen profiriendo contra Vox y sus votantes y simpatizantes".

Y es que, como se explicó entonces, dicha pregunta, registrada el martes de la semana pasada y firmada por el portavoz de Vox, Alejando Hernández, "no se ajusta a la gestión y actividades del Gobierno andaluz", motivo por el que la Mesa del Parlamento no la calificó.