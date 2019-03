Vox pide "apoyo suficiente" el 28A para no quedar en situación de "debilidad" como en Andalucía y aplicar sus medidas

Publicado 29/03/2019 12:54:28 CET

Dice que "con un millón pedido a simpatizantes y afiliados" para las elecciones "haremos más que PP y PSOE con 60 solicitados a la banca"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido este viernes un apoyo "suficiente" para su partido en las urnas de las elecciones generales del próximo 28 de abril para que "podamos tomar al menos algunas de sus medidas", algo que no sucederá estando en una situación de relativa "debilidad como en Andalucía", según ha advertido.

Así lo ha apuntado en una conferencia pronunciada en el Salón Real del Círculo de Labradores de Sevilla, donde Espinosa de los Monteros ha desgranado algunas de las propuestas que plantea Vox para "hacer a España grande otra vez".

En esa línea, Espinosa de los Monteros ha defendido que en Vox están "preocupados y ocupados en mejorar el futuro de esta gran nación" que es España, un país con "un enorme potencial que hasta ahora no ha sido desarrollado completamente". Así, ha manifestado que España cuenta con "gente con mucho talento", con "grandes empresarios, autónomos creativos, deportistas, músicos, cocineros con mucho tesón, esfuerzo y éxito", pero no pasa igual con los políticos, en los que en Vox tienen "muy poca confianza".

De hecho, ha aseverado que en Vox tienen "una enorme confianza en los españoles y muy poca en los políticos, incluso en nosotros mismos como políticos". Además, ha aludido, sin citarlo, a lo manifestado esta semana por el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, cuando aseveró que "a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada".

"Cuando algunos dicen que no le aguantamos la mirada, yo le miro a los ojos y digo que el PP ha sido la derecha más cobarde que se ha conocido en España en los siglos XX y XXI", ha replicado Espinosa de los Monteros.

"MÁS SOCIEDAD Y MENOS ESTADO"

Entre sus propuestas, aparte de una "defensa de España, de la unidad de la nación", y de "la libertad en muchos ámbitos", ha explicado que, si hubiera que ponerle un subtítulo al programa económico de Vox, podría ser el de "más sociedad y menos Estado".

Entre las medidas económicas de Vox, ha destacado por encima de todas la de "recuperar la unidad de mercado", y al respecto ha criticado que en España se divida el mercado "en 17 mercados pequeñitos y muchas veces incompatibles entre sí".

En materia de empleo, ha indicado que en Vox no se van a "poner la medalla" de decir que "nosotros vamos a crear empleo", pero se ha preguntado "cuáles, de los últimos ministros de Trabajo que ha tenido España, han creado antes de ser ministros un solo puesto de trabajo", o cuántos de los actuales ministros "han cotizado algún día en el sector privado" o han intentado "cobrar una factura o liquidar un IVA". Además, ha abogado por "simplificar la contratación" y eliminar "barreras" para ello.

Espinosa de los Monteros ha abogado por contar con "gente que no haya estado nunca contaminada por la administración pública" combinada junto a otras personas que "conozcan el funcionamiento del Estado", y al respecto ha destacado que Vox está "reclutando" a profesionales como abogados del Estado, diplomáticos o inspectores de Hacienda.

EL SISTEMA DE PENSIONES "NO FUNCIONA"

Espinosa de los Monteros también se ha referido a las pensiones, y ha advertido de que el sistema actual "no funciona". "No es una cuestión de opinión, sino que es matemático e imposible que los que hoy tienen menos de 40 años alcancen una pensión con el sistema actual", ha sostenido el dirigente de Vox, que por ello apuesta por caminar hacia otro sistema "de una manera sensata".

Entre sus propuestas, ha citado la de que se pueda "compatibilizar una pensión con una actividad", y dicho que hay que decidir entre si "queremos seguir manteniendo el estado del bienestar de los españoles" y que éstos "alcancen algún día una pensión", o "el estado de bienestar de los políticos", manteniendo sus "chiringuitos".

Espinosa de los Monteros también ha reivindicado a la familia como "el último reducto de libertad, donde los españoles sienten más libertad frente a la intromisión del Estado", y ha apelado a "un programa estable" para la educación, y que a los escolares puedan conocer o al menos les suene "lo que es el mundo de la empresa". En esa línea, ha considerado que "no tiene ningún sentido" la "desconexión" que aprecia "entre el mundo del empleo y el de la educación".

El representante de Vox también ha realizado una defensa del derecho a la propiedad privada como algo "absolutamente esencial", así como de la "reunificación de funciones esenciales", de la devolución de competencias al Estado, de que haya "mismas prestaciones y mismos servicios" en sanidad para todos los españoles, y de bajadas de impuestos como el de Sociedades y el IVA.

Asimismo, ha criticado la existencia de medios de comunicación públicos que, a su juicio, funcionan como unos aparatos de "propaganda política a costa" de los contribuyentes que aboga por "eliminar".

Otra propuesta de Vox es "eliminar subvenciones a partidos, sindicatos y patronales", algo que encuentra "resistencia de los políticos porque viven de nuestros impuestos", según ha señalado Espinosa de los Monteros.

Al hilo, ha contrapuesto que, mientras que PP y PSOE han pedido para la campaña electoral de los comicios del 28 de abril "60 millones" de euros, en Vox han solicitado, "no a los bancos, sino a nuestros propios donantes, afiliados, simpatizantes, un millón", y ha augurado que "con un millón vamos a hacer más que ellos (PP y PSOE) con 60 millones", según ha proclamado.