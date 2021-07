Vox pide a los cordobeses "ser turistas en su tierra" y acudir al casco histórico ante la "agónica" situación

CÓRDOBA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Vox y diputada por Málaga, Patricia Rueda, ha hecho este viernes un llamamiento a los cordobeses para que "sean turistas en su tierra" tras comprobar la "agónica" situación que viven los empresarios de la zona del casco histórico por "las continuas restricciones de movilidad que imponen los diferentes gobiernos".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Vox ha manifestado que los distintos gobiernos "desde el primer momento han limitado el derecho al trabajo a las pymes y autónomos sin compensar las pérdidas que estas decisiones, sin fundamento científico ni respaldo legal, han provocado en sus ingresos".

En este sentido, desde Vox han incidido en que no se cansarán de "exigir que el Gobierno les debe indemnizar, ya que no estamos hablando de que se les dé ayudas, sino de compensarlos por haberles prohibido trabajar durante muchos meses en los que no han tenido ingresos y sin embargo han tenido que seguir soportando gastos, la mayoría de ellos impuestos, que sí se han cobrado de forma inmisericorde y en plazo".

La también portavoz de Vox en la Comisión de Turismo ha pedido "una política de promoción turística acorde con lo que España supone en el mundo, porque habíamos conseguido un importante liderazgo en esta materia, gracias al esfuerzo de muchos empresarios, y no vamos a consentir que vengan ahora cuatro desalmados a destruir una industria que ha costado muchos años levantar y que es, junto con la agricultura, el principal motor económico en Andalucía y en Córdoba".

Tanto la portavoz de Turismo, Patricia Rueda, como el resto de cargos electos de la formación de Abascal en el Congreso, en el Parlamento y en el Ayuntamiento de la capital que la han acompañado en su visita, han insistido "en la incuestionable utilidad que está demostrando Vox" y se han comprometido con estos colectivos a hacer todo lo que esté en su mano "para paliar los graves efectos que la crisis está teniendo sobre uno de los pilares fundamentales de la economía de la provincia".

Según ha expuesto Rueda, "nosotros sí tenemos claro lo que hay que hacer, porque tenemos experiencia en gestión, no como otros que jamás han tenido que pagar una nómina y, sobre todo, porque estamos en la calle, escuchando las justas reivindicaciones de los trabajadores y pymes que ya no pueden rasgarse más el bolsillo y que han agotado sus ahorros intentando mantener el empleo y sus empresas".

Asimismo, ha dicho que les preocupa "mucho" la actitud del gobierno local de PP y Cs al apoyarse "mucho" en el PSOE, como para aprobar los presupuestos 2021, cuando "el PSOE es el partido de la corrupción", a lo que ha agregado que "no se puede olvidar, ni perdonar que el PSOE en Andalucía robó a los andaluces y a los parados y tenía en el cajón las listas de espera de sanidad".