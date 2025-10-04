Vox pide desbloquear el proyecto de La Colada en Córdoba: "Los vecinos no pueden seguir esperando"

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de VOX por Córdoba José Ramírez del Río junto a otros parlamentarios del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, ha registrado una solicitud dirigida a la Presidencia de la Cámara Baja para conocer la situación en la que se encuentran las negociaciones entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación de Córdoba para "desbloquear las negociaciones sobre un proyecto vital para el suministro de agua", ya que "los vecinos del norte de Córdoba no pueden seguir esperando" la conexión entre el pantano de La Colada y el de Sierra Boyera.

Según ha comunicado la formación en una nota, Vox ha solicitado que "el Gobierno debe actuar con la máxima celeridad para desbloquear de una vez por todas este proyecto" que, según el grupo parlamentario de Santiago Abascal, "lleva demasiado tiempo encallado pese a ser esencial para la seguridad hídrica de miles de cordobeses".

Ramírez del Río ha insistido en la importancia de este proyecto, "vital para garantizar el suministros de agua en el norte de Córdoba", una comarca que "sufre desde hace años una situación insostenible" derivada de "la sequía y la inacción de las Administraciones competentes".

El diputado nacional ha recalcado que "los vecinos no pueden seguir esperando mientras se eternizan las negociaciones", puesto que, para Del Río, "el agua es una necesidad básica y un privilegio". Al hilo, ha instado que "la conexión entre La Colada y Sierra Boyera debe ser inmediata y efectiva".