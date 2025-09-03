Vox pide que se "dote de recursos" para alumnos con necesidades especiales al CEIP Valverde y Perales de Baena (Córdoba)

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha registrado junto a los diputados Antonio Sevilla y Juan José Bosquet una pregunta oral en Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para reclamar a la Junta de Andalucía que "dote de manera inmediata al CEIP Valverde y Perales de Baena (Córdoba) de los recursos humanos y materiales necesarios para atender a su alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)".

Según ha informado Vox en una nota, en concreto, se solicita que "se habiliten aulas diferenciadas TEA, profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y personal Técnico de Integración Social (PTIS), elementos imprescindibles para que los niños con mayores dificultades puedan tener la atención que merecen y para que sus familias dejen de sentirse abandonadas por la Administración".

Hernández ha advertido que "el Gobierno de Juanma Moreno no puede seguir mirando hacia otro lado ni escatimando en Educación, y mucho menos en este tipo de necesidades tan sensibles. Hablan de inclusión, de igualdad y de oportunidades, pero a la hora de la verdad se olvidan de quienes más apoyo necesitan".

El diputado de Vox ha recalcado que "son ya demasiadas las quejas trasladadas por familias de Baena, que ven cómo el curso arranca sin los medios prometidos y con una atención claramente insuficiente". "Si de verdad el PP quiere hablar de calidad educativa, debe empezar por cumplir con lo básico: garantizar que cada alumno, independientemente de sus circunstancias, tenga los apoyos que necesita para avanzar", ha sentenciado.

Por todo ello, desde Vox Andalucía se insiste en que la educación inclusiva "no puede quedar en un simple eslogan", sino que "es hora de pasar de los discursos a los hechos. Juanma Moreno debe rectificar, dotar de recursos al CEIP Valverde y Perales y demostrar que la educación de los más vulnerables no es un gasto del que se pueda prescindir, sino una inversión de justicia y de dignidad", ha concluido Hernández.