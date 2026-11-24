La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, en una atención a medios. - VOX

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido explicaciones al Gobierno central por la existencia de "urnas de cartón" en los consulados tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada 'ley de nietos', un texto que, como ha defendido, su partido "fue el único en denunciar al TS".

"No nos cabe ninguna duda de que el Gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Por eso la única garantía de garantizar el cambio es una gran movilización para votar a Vox en masa", ha afirmado este martes en una atención a los medios en Sevilla.

Millán ha puesto el foco en su intervención en la gestión del Ministerio de Transportes al que ha calificado como el "epicentro de la corrupción" del ejecutivo. En este sentido, ha señalado las presuntas "mordidas" vinculadas al proyecto de ampliación del Puente del Centenario.

"La corrupción de este gobierno está costando vidas a los españoles. Han traído una degradación social como no se recuerda, han traído la ruptura y el estallido social como están provocando en Ceuta", ha remarcado Millán quien ha hecho referencia a los últimos accidentes ferroviarios en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba).

Ante esta situación, la portavoz ha destacado a Vox como "la única y verdadera alternativa a este gobierno, no para seguir con la fórmula fallida de todos los anteriores gobiernos del PP y del Partido Socialista".

"Nosotros estamos aquí para superar esas diferencias, para superar ese odio y esa violencia que ha sembrado sistemáticamente el gobierno y para traer a España un gobierno nuevo y un gobierno decente", ha concluido.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciaba este sábado en Sevilla que su formación interpondrá de "manera inmediata" querellas por "desobediencia" después de haberse conocido que el Gobierno ha dado instrucciones para colocar urnas separadas en los consulados destinadas "a los votos de los nacionalizados por la Ley de nieto que el Tribunal Supremo ha suspendido".