Vox pide el jueves en el Parlamento la defensa de la "soberanía española" sobre Ceuta y Melilla

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá el jueves ante el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político una proposición no de ley, al hilo de la crisis migratoria, en la que pide que la institución reafirme "la plena e indiscutible soberanía española" sobre Ceuta y Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas.

Se pide que la Cámara muestre su rechazo a cualquier "pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África", que no puede ser susceptible "de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia" al país vecino, "ni subterfugios ni fraudes como modelos de soberanía compartida".

De igual manera, se pide que el Parlamento condene "las recientes declaraciones de miembros del gobierno del Reino de Marruecos cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados".

La inicitiva de Vox también plantea que el Parlamento andaluz considere que la reiteración "de reivindicaciones territoriales por miembros del gobierno marroquí resulta incompatible con los principios sobre los que se fundamenta el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 4 de julio de 1991, singularmente con el compromiso de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de ambas partes".

Vox quiere que la Cámara autonómica reafirme que ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática "pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional".

La iniciativa inicial de Vox recogía otros cinco puntos más en los que se instaba al Gobierno central a adoptar determinadas medidas que son de su competencia. En aplicación del artículo 171 del Reglamento del Parlamento (sobre asuntos de competencia estatal), esos puntos finalmente quedaron excluidos tras no contar con el apoyo de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía para su tramitación.

Según Vox, "no puede existir buena vecindad cuando uno de los vecinos reivindica como propio el territorio del otro y no puede considerarse plenamente respetado el principio de integridad territorial mientras miembros del gobierno marroquí sostienen públicamente que una parte del territorio español debe incorporarse al Reino de Marruecos".

"España debe responder como un estado soberano. La política exterior española hacia Marruecos no puede seguir basada en la aceptación de una contradicción permanente: proclamar unas relaciones extraordinarias y privilegiadas en todos los órdenes mientras Rabat mantiene abierta una reivindicación sobre territorio español", según Vox.