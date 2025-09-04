Vox pide a Junta medidas ante la "asfixia financiera" de las escuelas infantiles

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que demanda a la Junta la actualización de los precios públicos, así como una financiación adecuada y la protección de los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

Esta red educativa, de la que forman parte más de 1.200 escuelas infantiles, de las que dependen 16.000 empleos directos y la vertebración de numerosas localidades andaluzas, "se encuentra al borde del colapso debido a la inacción, la falta de sensibilidad y la desidia de los sucesivos gobiernos autonómicos, antes del PSOE y ahora del PP", según ha denunciado en una nota el parlamentario de Vox y portavoz en la Comisión de Educación, Antonio Sevilla.

Ha indicado que "desde septiembre de 2020 no se ha actualizado el precio público por plaza, a pesar del continuo encarecimiento del coste de vida, de los suministros, de los salarios y de las cargas fiscales".

De hecho, "el importe que reciben actualmente estos centros se mantiene en 240 euros mensuales", una cantidad que, según ha señalado, está "muy alejada de los costes reales de prestación del servicio", estimados por el propio sector en 359 euros. "Esta diferencia se traduce en un déficit estructural que condena a muchos centros a la asfixia financiera, al endeudamiento constante o al cierre", según ha apuntado.

A esta "asfixia financiera hay que añadir", según ha explicado Sevilla, "la inexistencia de un calendario de pagos claro y puntual, una burocracia cada vez más asfixiante y, sobre todo, una ausencia total de diálogo institucional por parte del Gobierno de Moreno Bonilla", a pesar de que las asociaciones del sector han solicitado reunirse con la consejería "en numerosas ocasiones".

Se trata, en su opinión, de "un trato injustificable por parte del PP a profesionales que llevan años sosteniendo un servicio esencial con pocos recursos y mucho sacrificio".

El parlamentario de Vox ha denunciado la "letra pequeña que esconde el plan del Ejecutivo andaluz para implementar la gratuidad en la escolarización de 0 a 3 años que, lejos de suponer una mejora real para los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, ha generado todavía más incertidumbre e inseguridad jurídica".

El "ejemplo más flagrante", según ha apuntado Sevilla, es el texto definitivo del decreto 76/2025, de 5 de marzo, que regula la gratuidad y donde, "a diferencia del borrador inicial, en el que sí se mencionaban expresamente los centros adheridos, el decreto publicado elimina toda referencia a ellos".

"Una exclusión deliberada que deja a cientos de escuelas infantiles en una situación de completa indefensión, sin garantías sobre el abono de los servicios prestados, la cobertura de los costes reales ni la periodicidad de los pagos", según ha señalado.

Ante esta situación, Sevilla ha considerado "imprescindible reivindicar el papel insustituible del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) como herramienta clave para la conciliación y el bienestar de miles de familias andaluzas" e "implementar de manera urgente la batería de medidas planteadas por VOX" pues, de lo contrario, advierte "la red de escuelas infantiles de Andalucía colapsará y miles de familias perderán su única opción real de escolarización temprana y conciliación.

En la iniciativa registrada, Vox exige a la Junta actualizar de manera inmediata los precios públicos por plaza en los centros de educación infantil (0-3 años) adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, y establecer un calendario de pagos claro y puntual para estos centros, garantizando la liquidez necesaria para su operatividad, incluyendo los meses de agosto, durante los cuales los centros deben mantener sus gastos fijos.

También se demanda la modificación de manera urgente del artículo 35 relativo a la gratuidad de los servicios del Decreto 76/2025, de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la comunidad, "restituyendo la redacción original del borrador para que se incluya expresamente a los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias como beneficiarios de dicha gratuidad, para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para la viabilidad y continuidad de esta red de centros educativos".

Igualmente, se demanda a la Junta "reabrir el diálogo con los representantes de los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, incorporándolos en las mesas de negociación y planificación de políticas educativas que les afecten directamente"; garantizar la "transparencia y equidad en la implementación de la gratuidad anunciada para el próximo curso, asegurando que todos los centros, independientemente de su titularidad, reciban el apoyo necesario para ofrecer un servicio de calidad", y promover la conciliación de la vida laboral y familiar mediante el fortalecimiento de la red de centros educativos de primer ciclo de educación infantil (0-3 años) adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, reconociendo su papel esencial en la sociedad andaluza.