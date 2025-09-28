Vox pide el martes en el Parlamento que Junta "refuerce" los centros de protección de menores para evitar "tragedias"

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá una proposición no de ley el martes en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento andaluz en la que se reclama a la Junta el "reforzamiento" de los centros de protección de menores en Andalucía.

En la iniciativa, se insta al Gobierno andaluz a "reforzar los recursos materiales y humanos de cada uno de los centros de protección de menores" que gestiona y supervisa, de modo que todo el personal encargado de la tutela y supervisión de los menores cuente "con todos los medios necesarios para su seguridad y la de los menores, estableciendo claramente la responsabilidad de los centros en el cuidado de estos últimos, de tal manera que se consiga evitar tragedias como el asesinato de un joven cordobés el 1 de febrero de 2025".

Otra demanda es que la Junta publique mensualmente "los datos relativos a los centros de protección de menores --incluyendo los centros específicos para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, los que estén activos aunque sean de manera temporal y los proyectos piloto--, de manera detallada y provincializada por cada centro, con el fin de garantizar la mayor transparencia posible".

De este modo, según reclama Vox, se debe indicar el número de centros activos en Andalucía y su grado de ocupación, el número de plazas libres y ocupadas por cada centro, la nacionalidad de los menores que las ocupan y sus edades, el número de plazas específicas para menores inmigrantes, el número de trabajadores existentes e implicados en los centros, el número de incidencias acontecidas, los programas de atención que se desarrollan en cada centro, y la titularidad de los centros, su presupuesto anual y el municipio en que se ubican.

Otra reclamación al Ejecutivo andaluz es que colabore "de forma urgente con los municipios donde exista un centro de protección de menores para poner en marcha cada una de las medidas necesarias que garanticen la transparencia de los recursos disponibles y la seguridad de los profesionales y menores de dichos centros, así como de los vecinos".

Según recoge Vox en la iniciativa, en febrero de 2025, se produjo la fuga de varios menores tutelados por la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, un "hecho de extrema gravedad que puso y pone en entredicho el sistema de protección y tutela que debe garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de los menores bajo custodia pública".

Más preocupante aún, según Vox, resulta el hecho de que uno de estos menores estuviese en paradero desconocido durante al menos una semana, pero, sobre todo, "que otro de los fugados haya presuntamente asesinado a puñaladas a un menor cordobés, el pasado 1 de febrero de 2025, por el que su familia clama justicia". "Un suceso grave del que nadie se ha responsabilizado pese a que todos aseguran que se cumplieron todos los protocolos", según Vox.

Para Vox, preocupa especialmente la "falta de coordinación entre administraciones, la escasa transparencia en la gestión de los centros, la opacidad en los datos y la falta de controles externos eficaces que evalúen el cumplimiento de los estándares exigibles". "Los casos de menores fugados, sin seguimiento adecuado ni respuestas rápidas, así como la implicación de algunos en conductas delictivas, es el síntoma más evidente de una desprotección sistemática que exige una intervención urgente del Gobierno andaluz", según Vox.