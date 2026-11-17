El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés, y el candidato número uno al Congreso por Córdoba a las elecciones del 29N, José Ramírez del Río, en Puente Genil junto a otros representantes de Vox. - VOX

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés, y el candidato número uno al Congreso por Córdoba a las elecciones del 29N, José Ramírez del Río, han criticado este martes en Puente Genil "el aumento de la delincuencia vinculada al narcotráfico" y han reclamado "más efectivos y medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Acompañados por Esperanza Romero, candidata número dos al Congreso, y Toñi Gallardo, concejal de Vox en el municipio, Cortés ha advertido de que "el narcotráfico también forma parte del día a día de Puente Genil, donde los ciudadanos de este municipio conviven día a día con las detenciones, redadas e incautación de armas". En este sentido, ha criticado "la pésima decisión del ministro Marlaska de desactivar OCON-Sur, una estructura que perseguía las organizaciones que sostienen el negocio de la droga".

Por su parte, Ramírez del Río ha alertado de que "los delitos relacionados con la droga aumentaron un 300% en el pasado trimestre en Puente Genil", según los datos expuestos durante su intervención. "Es algo que evidentemente afecta en todos los demás aspectos delincuenciales y en la convivencia en esta ciudad", ha afirmado.

El candidato ha explicado que, en las reuniones mantenidas durante los últimos meses con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, "todos han trasladado la falta de efectivos en la provincia". En el caso de la Benemérita, ha situado ese déficit entre 200 y 300 agentes.

Asimismo, ha reprochado que "las organizaciones criminales aprovechan la menor presión policial derivada de esa carencia para instalar infraestructuras y almacenes en Córdoba". "Es imprescindible aumentar la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la provincia", ha reclamado.

Ambos dirigentes han comprometido el respaldo de Vox a los agentes. Cortés ha defendido que "policías nacionales, guardias civiles y militares sean reconocidos como profesiones de riesgo y dispongan de los medios humanos y materiales necesarios". Además, ha anunciado que "Vox restablecerá el OCON-Sur para acabar con la cabeza de la hidra y el narcotráfico".

Ramírez del Río ha insistido en ese compromiso: "La Policía Nacional y la Guardia Civil van a tener todo el apoyo político y todo el apoyo material que necesiten para darle la vuelta a la situación". "Este incremento de delincuencia en la provincia de ninguna manera se va a tolerar", ha subrayado.

Mientras, Cortés ha vinculado la lucha contra el narcotráfico con la creación de oportunidades laborales y ha destacado "un fondo de 50 millones de euros para impulsar la reindustrialización de Andalucía y ofrecer alternativas de futuro a los jóvenes".