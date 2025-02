Vox pide que Moreno "no se escaquee de su obligación" de acudir al Parlamento cuando presida el Comité de las Regiones

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha subrayado este miércoles la "obligación" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de comparecer en el Pleno del Parlamento andaluz, y ha pedido que "no se escaquee" de la misma una vez que presida el Comité Europeo de las Regiones, responsabilidad para la que ha sido propuesto por el grupo del Partido Popular Europeo.

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, el portavoz de Vox se ha referido esta cuestión al criticar que el presidente de la Junta se va a ausentar del próximo Pleno de la Cámara andaluza --previsto para los días 19 y 20 de este mes de febrero-- y "no va a rendir cuentas" de sus acciones a los andaluces "porque participa en el Pleno del Comité de las Regiones" en las mismas fechas.

Al hilo, Manuel Gavira ha mostrado en la rueda de prensa el calendario de plenos que tiene previsto celebrar el Comité Europeo de las Regiones durante el actual ejercicio de 2025, y ha cuestionado si Moreno "va a venir al Parlamento de Andalucía", como "es su obligación", cuando le coincida con un pleno de dicho organismo europeo.

Al respecto, ha advertido de que la celebración del Pleno del Parlamento andaluz previsto para los días 2 y 3 de abril volverá a coincidir con uno del Comité de las Regiones, algo que ha certificado el letrado mayor de la Cámara andaluza, según ha apuntado Manuel Gavira, que también ha aclarado que la misma circunstancia se daría en mayo.

En ese punto, ha anunciado que el grupo Vox "va a presentar un escrito a la Mesa del Parlamento para que se modifique el calendario" de sesiones aprobado por los portavoces en su momento para que Juanma Moreno "cumpla con su obligación de presidente de la Junta de Andalucía", así como para solicitar que, cuando el órgano de gobierno de la Cámara autonómica realice el calendario del próximo periodo de sesiones, el que empieza en septiembre, "mire las fechas en las que el Comité Europeo de las Regiones tiene pleno, para que no le coincida" al presidente de la Junta, "para que no se escaquee de su obligación con los andaluces".

Gavira ha criticado que Moreno ha encontrado una "coartada para no acudir al Pleno del Parlamento de Andalucía", cuando esa es "su obligación", y ha remarcado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano "de consulta" y, para el presidente de la Junta, "un agujero para meter la cabeza cuando los problemas en Andalucía no merezcan respuesta por parte del Gobierno" de la Junta, ha opinado.

El representante de Vox ha aseverado que "Andalucía se merece un presidente que no se distraiga en otras cuestiones que no sea resolver los problemas de los andaluces", y al también líder del PP-A "le han votado para que dé cuentas en el Pleno del Parlamento de Andalucía, no para que presida el Comité Europeo de las Regiones", ha zanjado.