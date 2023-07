Vox pide que la nueva ubicación del mercadillo del Zaidín, en Granada, respete el arbolado, el parque y la seguridad

GRANADA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha registrado un ruego para su exposición en el pleno ordinario de julio en el que solicita al equipo de gobierno que garantice que la nueva ubicación del Mercadillo del Zaidín en la calle Baden Powell respete el arbolado y su mantenimiento, así como el parque infantil y las condiciones de seguridad.

La concejal de Vox Mónica Rodríguez Gallego ha recordado que el mercadillo del Zaidín fue trasladado recientemente desde la calle Torre de la Pólvora a la calle de Baden Powell, una nueva ubicación que "ha supuesto reemplazar correctamente, y cumpliendo con los espacios definidos en las ordenanzas municipales, todos los puestos que lo componen y respetar las zonas de evacuación en posibles casos de emergencia y evacuación de personas".

El anterior equipo de gobierno socialista "se comprometió con los vecinos de Baden Powell, una zona que ya se encontraba bastante abandonada y desarbolada, en acometer mejoras en beneficio de la zona, como adecentar las zonas verdes, limpieza del cauce del río, cambio de ubicación del parque infantil y refuerzo de la valla del río para aumentar la seguridad, así como igualar el nivel de la calzada al de los bordillos de las aceras, y colocar un aseo público que también falta en el mercadillo de La Chana", ha insistido Mónica Rodríguez Gallego.

Sin embargo, la edil afirma que los vecinos han alertado de que, "no sólo no han visto atendidas sus peticiones, sino que la zona está peor, zonas ajardinadas han pasado a tener tierra, árboles con ramas quebradas, la valla de la zona infantil rota y además las furgonetas no se colocan en la zona donde se han rebajado los bordillos (lo que ha costado a las arcas municipales 29.584 euros), y hay zonas afectadas del pavimento por la circulación y giro de las furgonetas, derrame de aceites y combustibles con el consiguiente peligro de resbalones, se han retirado dos papeleras y siete bancos, lo que hace muy difícil encontrar un asiento".

Todo ello, ha continuado, "por no hablar de las escasas zonas de sombra, ya que también se han suprimido dos árboles sanos que habían sido plantados este pasado invierno y otros tres preexistentes, aparte de los setos que también han desaparecido".

"Lo que este grupo reclama es que las cosas se hagan bien, que atiendan y respeten el compromiso que se adquirió con estos vecinos, que se respeten los espacios para el emplazamiento de los puestos" y que "el trabajo de los comerciantes se pueda desarrollar en condiciones seguras y dignas a la vez que se respete lo acordado" con los residentes en esta zona de la ciudad.