Vox pide al PP hacer balance del nuevo contrato de limpieza de Granada: "La suciedad persiste"

La portavoz del grupo municipal de Vox en Granada, Beatriz Sánchez Agustino - VOX

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado este martes al equipo de gobierno local, del PP, el deterioro en todos los distritos y ha solicitado en este sentido hacer balance del nuevo contrato de limpieza de la ciudad en tanto, según ha indicado en nota de prensa que ha comprobado, "la suciedad persiste en toda" la capital granadina.

La portavoz y la viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, han realizado una visita al barrio Fígares para comprobar las denuncias de los vecinos por la suciedad de sus calles, plazas y parques, como el ubicado en Agustina de Aragón, convertido en uno de los puntos "que más quejas ha acumulado por su mal estado de conservación y la suciedad que acumula".

"La suciedad y las reclamaciones por el servicio de recogida de basura es responsabilidad de quienes gobiernan el Ayuntamiento. En Granada, las deficiencias en la limpieza de nuestras calles y plazas es una preocupación de muchos vecinos, que pagan sus impuestos y merecen un buen servicio", ha puntualizado la portavoz de Vox.

"Ya han pasado dos meses desde que el nuevo contrato de limpieza empezara a funcionar y es el momento de evaluar y de comprobar los resultados de ese cambio", ha solicitado Sánchez Agustino al equipo de gobierno. "Nosotros estamos muy alejados de la demagogia que se ha hecho con el tema de la limpieza tanto por el PP como por el PSOE, por lo que hemos registrado una petición de información para conocer con detalle cómo se está prestando el servicio en cada una de las calles, en todos los barrios de Granada", ha agregado la portavoz de Vox.

"A nosotros no nos interesan las grandes cifras si no van acompañadas de resultados, y tampoco nos creemos los grandes titulares si no suponen una mejora real para los vecinos", ha concluido.