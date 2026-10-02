Vox preguntará al Gobierno en el Senado por los "beneficiados" en Andalucía con la Ley del 'sí es sí'

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox, Paula Badanelli (Fotografía de archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox preguntará en el Senado al Gobierno central por los "beneficiados" en Andalucía con la Ley del 'sí es sí', ante la "negativa" a aportar esos datos a la Consejería de Justicia de la Junta.

La senadora de Vox por Andalucía, María Pastor, y la portavoz adjunta del grupo en el Parlamento autonómico, Paula Badanelli, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Sevilla, han manifestado que "ante el silencio del Gobierno central" tras la carta remitida por el consejero de Turismo, Justicia, Deregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), solicitando esos datos, la formación ha decidido llevar el asunto al Senado.

Badanelli ha denunciado la "desfachatez" del Gobierno central al decir que "la información es pública y que aparece en todos los portales sobre violencia contra la mujer". "Es absolutamente falso", ha señalado la portavoz adjunta del grupo Vox, que ha explicado que desde la Consejería de Justicia se ha elaborado "un exhaustivo informe" donde se observa que los datos "aparecen maquillados y falseados y que se dan a conocer solo con el objeto de manipular y de blanquear la realidad".

La realidad es que, según ha lamentado, "hay muchísimos delincuentes y agresores en la calle, y las mujeres estamos más desprotegidas que nunca".

Ha insistido en que los datos reales son necesarios porque, "si no sabemos dónde están los delincuentes, qué delitos han cometido, y si no sabemos cuántas mujeres hay en peligro, ¿cómo podemos dimensionar y organizar el trabajo de la consejería?".

Por su parte, la senadora andaluza ha explicado que, desde el Senado, "hemos hecho uso de la facultad que tenemos y hemos registrado dos preguntas en la misma línea" porque "el Gobierno no facilita los datos de condenados por delitos sexuales y la nacionalidad".

La senadora ha apuntado también que ha solicitado al Ejecutivo que publique, de forma desagregada por año, provincia, tipo de delito y nacionalidad, los datos de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

Del mismo modo, Pastor ha reprobado que el Gobierno central "se autodenomine como el más feminista de la historia", mientras que "tiene absolutamente desatendidas a las mujeres", que "en las calles tienen miedo".