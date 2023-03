Vox presenta la campaña 'Cuida lo tuyo' en Almuñécar (Granada)

ALMUÑÉCAR (GRANADA). 26 (EUROPA PRESS)

Vox ha presentado este domingo en Almuñécar (Granada) la campaña 'Cuida lo tuyo'. El acto ha tenido en la Plaza Madrid y ha contado con la participación de la diputada nacional de Vox en el Congreso Patricia Rueda, el diputado nacional de Vox por Granada en el Congreso Onofre Miralles; el candidato de Vox a la Alcaldía de Almuñécar, Juan Camacho; el presidente del CEP de Vox, Ricardo López, y la diputada por Granada en el Parlamento de Andalucía, Cristina Jiménez,

López, encargado de presentar el acto, ha manifestado que "es el momento de olvidarse de esos políticos que durante cuatro años no han salido a la calle a hablar con los almuñequeros, no los habéis visto, y debéis exigirles y recordarles las promesas que hicieron en el pasado y de las que no han cumplido nada".

El presidente del CEP de Granada ha pedido en un comunicado a los ciudadanos que "echen a estos políticos de las instituciones que no velan por lo intereses de los almuñequeros" porque "ellos van a volver a engañarlos, van a salir a la calle a volver a contaros las mismas mentiras, algo que con Vox nunca sucederá".

El diputado nacional por Granada, Onofre Miralles, ha comenzado su intervención llamando la atención sobre el significado de la campaña 'Cuida lo Tuyo', que se llama así "por el descuido permanente que nuestros barrios y pueblos llevan sufriendo desde hace años por culpa de los partidos de siempre, y ante esta situación Vox pone voz a los problemas reales en las instituciones".

Miralles, que pertenece a la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados, ha recordado que en sus intervenciones "siempre pone de manifiesto el agravio entre territorios a cuenta de las comunidades autónomas". "En una de estas últimas intervenciones, a raíz de una propuesta del PNV sobre la línea férrea de Irún, recordé el tren Granada Motril y su rechazo con un estudio informativo que no existe", ha afirmado el diputado.

También ha recordado "el escándalo" de la presa de Rules, "la mayor piscina de Europa, con un agua almacenada que "no tiene salida para dotar de agua a la Costa Tropical y las hectáreas de subtropicales".

Cristina Jiménez, por su parte, ha explicado que "hay algo que no podemos olvidar, tenemos que cuidar nuestro pueblo y nuestro barrio, son los entornos que construyen nuestros recuerdos: donde hemos jugado desde niños, donde nos sentimos seguros y donde siempre queremos volver".

Es por ello que "es tan importante que Vox esté presente en todos los municipios, en nuestro Ayuntamiento es donde primero podemos ayudar a nuestros vecinos, a mejorar los espacios que compartimos, a aliviar la carga de unos impuestos excesivos, a crear las condiciones para que las familias tengan oportunidades de futuro", ha aclarado la diputada por Granada en el Parlamento de Andalucía.

A continuación, Juan Camacho ha insistido en que "es por el amor que siento por Almuñécar, por lo que nunca tomó más sentido para mí la frase 'cuida lo tuyo', porque Almuñécar me lo ha dado todo y me siento en la obligación de intentar devolverle todo lo posible".

"Tenemos un pueblo al que no le falta nada: clima, playas, cultura milenaria, paisajes de ensueño y buena gente. Sin embargo, no terminamos de poner en valor todo lo que nos rodea y que nos diferencia de otros lugares. Como yo, os preguntareis que es lo que pasa, que impide que despeguemos si somos unos privilegiados, y si el que nos visita se queda prendado de nuestro pueblo. Esa inquietud es la que me ha hecho reaccionar y me ha impulsado a poner mi granito de arena para que mi pueblo salga del estancamiento que sufre desde hace ya demasiados años", ha incidido el candidato de Vox a la Alcaldía de Almuñécar.