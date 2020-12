Vox presenta una enmienda a la totalidad del Presupuesto de la Diputación de Granada

GRANADA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Vox ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de la Diputación de Granada para 2021 y ha denunciado que los plazos fijados por el gobierno de esta institución "no son compatibles ni con la legalidad, ni con el más mínimo tiempo razonable para poder estudiar" la documentación.

La diputada de Vox Cristina Jiménez ha asegurado en una nota que "no se han cumplido los diez días mínimos de plazo de los que debe disponer la Intervención para la realización de su informe fiscalizador" y afirma que existen discrepancias desde la Intervención respecto al expediente.

Entre otras extremos, señala que se han presupuestado inversiones en centros de servicios sociales "cuya competencia excede las de la Diputación" y que se recogen subvenciones que deberían, "a criterio de la Intervención", "o no considerarse subvenciones, o no pueden subvencionarse o deberían estar en libre competencia con el resto de entidades solicitantes". Además critica que "se realizan aportaciones estatutarias a Fundaciones Privadas que no tienen cabida en una entidad local".

"Desde el grupo Vox no podemos sino oponernos a un Proyecto de Presupuestos cuya elaboración y tramitación no ha permitido ni a la Intervención disponer del tiempo mínimo legal para su estudio. Que ha hurtado a los grupos la posibilidad del necesario análisis y la aportación de mejoras. No podemos aprobar unos presupuestos que incluyen partidas de gasto que la propia intervención considera de dudosa legalidad (...) y con un incremento de ingresos a todas luces irreal".

A su juicio, el presupuesto está "alejado de las necesidades de los granadinos" pues --según censura-- se destina más dinero a los movimientos asociativos que al Banco de Alimentos".

ENMIENDAS PARCIALES

Respecto a las enmiendas parciales para la supresión de partidas, el grupo provincial de Vox propone la eliminación de la asignación a los grupos políticos y sindicatos y destinar los fondos al Programa de Ayudas Económicas familiares.

También, la eliminación de algunas partidas del Programa de Cooperación Internacional para ser igualmente destinadas al Programa de Ayudas Económicas familiares; eliminación de la asignación a la FEMP (y similares) y destinar estos créditos a la fundación Banco de Alimentos de Granada o la eliminación de la mayoría de las partidas de "publicidad y propaganda", entre otras enmiendas.

Además, propone un incremento de la partida Programa de Ayudas Económicas familiares con los fondos de la subvención de los grupos políticos; entre otras medidas.