Vox presenta una propuesta de declaración institucional por el 8M en el Parlamento

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox ha presentado su propia propuesta de declaración institucional por el 8M, Día internacional de la mujer, en el Parlamento autonómico.

El Pleno de la Cámara lleva ya varios años sin emitir una declaración institucional de todos los grupos, por la negativa de Vox a suscribir las que se habían planteado.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea, ha manifestado este miércoles que han presentado un texto, frente al "cinismo que estamos viendo en la izquierda, con un feminismo de tercera ola neomarxista". "La izquierda del ministro Ábalos que contrata a una prostituta lujo y la paga con dinero de los españoles o la del Tito Berni, que se gastaba el dinero en cocaína y en prostitutas", ha agregado.

"Reivindicamos unas políticas públicas eficaces, centradas en la protección real de las mujeres y en la igualdad de todos los españoles ante la ley, la verdadera igualdad que no discrimina, que no enfrenta, y que protege sin politizar", según se recoge en la propuesta de declaración institucional.

Se añade que las mujeres de España "merecen respeto, oportunidades y seguridad, no discursos vacíos ni leyes dañinas", y que es "urgente trabajar con responsabilidad para lograr que la justicia no tenga ideología y porque la igualdad sea un principio real, no una herramienta de manipulación".

Entre las medidas para "la protección de la vida y el bienestar de las mujeres", Vox propone que se "identifique a todos los violadores que han salido en libertad gracias a la 'Ley del sí es sí', estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres", y que se demanden "responsabilidades a los partidos y las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales".

Se reclama que "tolerancia cero con los delitos cometidos contra las mujeres", de manera que "se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como tomar las medidas necesarias para la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual".

Otra medida es "impedir la entrada en nuestro país de personas sin capacidad ni voluntad de adaptación que provienen de países con culturas incompatibles con la nuestra en los que se denigra la mujer, y que se erradiquen todos los discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer".

Vox también plantea "impedir que ningún hombre que se autoperciba como mujer pueda utilizar las leyes para eludir la acción de la justicia en delitos de violencia contra las mujeres, así como la máxima asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos, trabajando especialmente en la prevención, identificando las causas reales y los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia".

Además, defiende "reducir la edad penal, y en cualquier caso revisaremos la ley del menor, para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos", e introducir una agravante "al delito de injurias cuando estas sean de tipo sexual contra la mujer, en la medida en que la dignidad sexual de la mujer es un bien especialmente protegido".

Otra exigencia de Vox es que se "evite que, en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas".