Vox propone en la Diputación de Córdoba bonificar el IBI a los propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Córdoba, a través de su portavoz, Rafael Saco, ha presentado una moción que será debatida en el próximo pleno de la institución, en la que solicita la bonificación del 100% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios cuyos inmuebles hayan sido ocupados ilegalmente.

Según ha explicado Saco, "la ocupación ilegal es un problema creciente en toda España, y nuestra provincia no es ajena a esta realidad. Córdoba ha registrado más de 1.400 denuncias por ocupaciones ilegales desde 2015, lo que supone una media de 180 ocupaciones anuales. Sin embargo, las administraciones siguen sin dar una respuesta eficaz y, en muchos casos, los propietarios se ven completamente desprotegidos ante esta situación".

Desde Vox denuncian que, "además del perjuicio de no poder disponer de su propia vivienda, los propietarios afectados siguen teniendo que hacer frente a numerosas obligaciones económicas, entre ellas el pago del IBI". "Es una situación absolutamente injusta e inmoral. No solo se les priva de su propiedad, sino que, además, se les sigue exigiendo que cumplan con sus obligaciones fiscales como si pudieran hacer uso del inmueble. Esta moción busca corregir esa injusticia y aliviar la carga de quienes sufren la ocupación ilegal", ha subrayado el portavoz de Vox en una nota.

En concreto, la moción presentada por Vox insta al Gobierno de España a modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para incluir entre las bonificaciones obligatorias del IBI una exención del 100% para los propietarios afectados por ocupación ilegal mientras dure esta situación. Además, propone que la Diputación de Córdoba traslade este acuerdo a los municipios de la provincia y les ofrezca asesoramiento para modificar sus ordenanzas fiscales y aplicar esta medida.

Saco ha apostillado que la ocupación no solo afecta a los propietarios, sino que también genera problemas de convivencia y seguridad en los barrios y municipios donde se producen estos casos. "En muchas localidades de la provincia son los propios vecinos los que tienen que organizarse para evitar ocupaciones, ante la inacción de las administraciones. Esto no es tolerable en un Estado de derecho. Es el Gobierno quien debe garantizar la seguridad y la protección de la propiedad privada, no los ciudadanos por su cuenta", ha añadido.

Asimismo, el diputado provincial ha criticado la legislación vigente y la postura del Gobierno en esta materia. "En lugar de endurecer las penas y agilizar los desalojos, se han aprobado medidas que protegen a los 'okupas' y les dan más facilidades para seguir usurpando propiedades ajenas. Desde Vox llevamos años reclamando un cambio legal que garantice la protección de los legítimos propietarios y asegure que quien ocupa ilegalmente una vivienda pueda ser desalojado de inmediato", ha manifestado.

"Esta moción es un primer paso para aliviar la carga de los propietarios afectados en nuestra provincia, pero no nos detendremos aquí. Seguiremos exigiendo cambios legislativos y medidas eficaces para acabar con la ocupación ilegal y proteger a los ciudadanos que ven cómo su esfuerzo y patrimonio son vulnerados sin ninguna consecuencia para los delincuentes", ha concluido Saco.