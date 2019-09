Vox propone finalmente a una mujer para la Cámara de Cuentas para cumplir con la paridad

Actualizado 09/09/2019 17:13:24 CET

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía han mantenido sus respectivas propuestas iniciales de consejeros de la Cámara de Cuentas, Carmen Nuñez García y Daniel Albarracín, respectivamente, que ya registraron en el Parlamento el pasado mes de julio, mientras que Vox finalmente ha sustituido el nombre del catedrático de Economía que propuso en un principio por el de una mujer, Alicia Ruiz-Badanelli, con el objetivo de que se pueda cumplir con la paridad en este órgano.

El Pleno del Parlamento procederá finalmente este miércoles a la designación de estos tres consejeros de la Cámara de Cuentas, después de que en julio se tuviera que aplazar dicho acto porque con los tres nombres que había sobre la mesa no se daba cumplimiento a la presencia equilibrada entre hombres y mujeres que debe darse en los nombramientos de consejeros del órgano fiscalizador.

Los tres grupos no alcanzaron un acuerdo que posibilitara dar cumplimiento a esa paridad, ya que Adelante Andalucía y Vox propusieron a dos hombres, el economista Daniel Albarracín y el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, respectivamente, y aunque Ciudadanos sí propuso a una mujer, Carmen Nuñez García, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (US), no era suficiente para cumplir con la paridad.

A raíz de esa situación, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, dictó una resolución que señalaba que "para el caso de que no fuera posible que los grupos parlamentarios alcanzaran un acuerdo en torno a propuestas que, en su conjunto, permitieran asegurar la presencia equilibrada de ambos sexos, se considera necesario disponer que los grupos con menor representación cuyas propuestas conlleven el incumplimiento de dicho objetivo, "retiren sus propuestas y presenten otras que incluyan a personas del sexo que quedaría infrarrepresentado en la institución u órgano, si la elección se llevara a cabo entre las personas primeramente designadas como candidatas".

"Los grupos parlamentarios habrán de proceder a tal fin consecutivamente, por orden de menor a mayor representación, hasta que las propuestas resultantes, en su conjunto, alcancen la presencia equilibrada de hombres y mujeres", ello, "sin perjuicio de que, para evitar situaciones de bloqueo, las demás propuestas puedan ser admitidas para su votación", según se indicaba en la resolución.

La mujer propuesta por Vox, Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal fue directora general de Agesa, la sociedad creada por el Estado para la gestión de los activos de la Exposición Universal de Sevilla, y tras dimitir de ese cargo en 2010, solicitó su reingreso en la Cámara de Cuentas, a cuyo cuerpo de auditores pertenece.