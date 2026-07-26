Vox propone el programa municipal "Conoce tu Pueblo" de Cabra para que jóvenes protejan el patrimonio histórico

El portavoz de Vox Cabra, Pedro Palomeque - VOX

CÓRDOBA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Cabra ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno con el objetivo de poner en marcha el Programa Municipal de Educación Patrimonial 'Conoce tu Pueblo", una iniciativa destinada a que los escolares del municipio conozcan de primera mano la riqueza histórica, artística, arqueológica, religiosa, etnográfica y natural de Cabra.

La propuesta plantea la creación de un programa estable, coordinado entre el Ayuntamiento, los centros educativos y especialistas en patrimonio, que permita organizar visitas, itinerarios didácticos y actividades adaptadas a las diferentes etapas educativas para acercar a los más jóvenes los principales enclaves patrimoniales del municipio, según se recoge en una nota.

El portavoz de Vox Cabra, Pedro Palomeque, ha señalado que "la mejor forma de proteger nuestro patrimonio es conseguir que quienes serán los responsables de conservarlo mañana lo conozcan y lo valoren desde hoy". "Cabra posee uno de los patrimonios históricos más importantes de Andalucía y, sin embargo, muchos jóvenes terminan su etapa educativa sin haber visitado algunos de los lugares más emblemáticos de su propio pueblo. No podemos permitir que nuestros hijos conozcan antes monumentos de otras ciudades que la historia que tienen a pocos metros de sus casas", ha afirmado.

La moción pone especial énfasis en la divulgación de los Bienes de Interés Cultural de Cabra, como el Cerro de la Merced, la Villa Romana del Mitra, el Mausoleo de la Vizcondesa de Termens o el Ara del Obispo Bacauda, sin olvidar otros espacios emblemáticos como el Santuario de María Santísima de la Sierra, la Plaza de Toros, el Museo Arqueológico Municipal, la Fundación Aguilar y Eslava, los barrios históricos de La Villa y El Cerro, el antiguo castillo, la Fuente del Río, la Ruta del Agua, la Fuente las Piedras o el Parque Alcántara Romero.

Asimismo, Vox propone la constitución de una comisión de trabajo que diseñe el programa, elabore un calendario anual de actividades y adapte los contenidos al currículo escolar, además de impulsar la colaboración con arqueólogos, historiadores, cronistas oficiales, asociaciones culturales, museos, hermandades y demás entidades vinculadas a la conservación del patrimonio.