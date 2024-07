Vox reclama al alcalde de Córdoba que haga inversiones en el Brillante y cumpla con los vecinos

CÓRDOBA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), que haga inversiones en la barriada de El Brillante y cumpla con los vecinos, razón por la que Vox "presentado varias veces iniciativas para que se haga un plan de actuación en El Brillante, porque las cosas no se pueden acometer en un mes, ni en un año, pero llevan cinco años sin que se acometa ninguna actuación ni haya ninguna inversión".

En este sentido y a través de una nota, Badanelli ha explicado que "las aceras son intransitables, en algunas calles no hay aceras, el asfalto no se ha repuesto, y la dirección de las calles es caótica porque la ciudad ha cambiado y la movilidad se estableció hace años. Además, falta luz y en horas puntas hay atascos descomunales y no se aborda esta situación, de hecho, no se ha abordado en años".

Por esta razón, desde Vox han vuelto a pedir a Bellido "que lleve a cabo un plan de actuación en El Brillante, que se recupere la moción que desde el Grupo Municipal de Vox se presentó y que se incumplió en un 98%, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Pleno".

En conclusión, Badanelli ha exigido que "el PP se comprometa" a llevar a cabo estas actuaciones "con los vecinos del Brillante, los mismos vecinos a los que lamentablemente Bellido engaña cada vez que se reúne con ellos".