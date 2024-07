Vox reclama a los andaluces "no consentir que caiga otra mujer" ante leyes que "no arreglan nada" con violencia machista

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha hecho un llamamiento a los andaluces para "no consentir que caiga otra mujer" mientras ha señalado que la normativa, la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, "no protege a las mujeres" por cuanto "ya ha quedado demostrado que no arregla ni soluciona absolutamente nada".

Gavira ha insistido que "esta ley no arregla los problemas" advirtiendo que "cada víctima que se produzca va a ser responsabilidad de esa ley, y de quienes la aprobaron -el PSOE- y de quienes pudiéndola cambiar la mantuvieron -el PP-".

"Los políticos y los gobernantes lo que tenemos que hacer es resolver los problemas que tienen los ciudadanos", ha apostillado, según una nota de prensa de este partido.

El portavoz parlamentario de Vox ha subrayado que "tenemos una ley que criminaliza a la mitad de la población, que se gasta miles de millones de euros pero que no resuelve el problema, y cada víctima es una muestra más de esto".

Ha apostado por "ser conscientes" de esa realidad, al tiempo que se ha preguntado "cuántas mujeres tienen que asesinar para que nos demos cuenta de que esta ley no arregla el problema".

"Hay que combatir la violencia que sufren las mujeres, pero con medidas de verdad, que es lo que se merecen las mujeres" y "no con medidas absolutamente vacías de contenido e ineficientes", ha continuado argumentando el portavoz parlamentario de Vox.

Ha exigido sustituir las normas actuales "por leyes que afronten los problemas y den respuesta de verdad a esta lacra que estamos teniendo".

Gavira ha lamentado que "las mujeres no encuentran la protección que se merecen", para argumentar que "esto no es ser negacionista, se trata de tener otro tipo de soluciones que arreglen de verdad los problemas que las actuales leyes no solucionan".

"Vamos a seguir trabajando por una ley que resuelva todo tipo de violencia contra las mujeres y que con esta lacra que están sufriendo las mujeres", ha concluido.