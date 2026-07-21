Vox reclama al Gobierno municipal que detalle el plan de baldeo de las calles de Córdoba

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, llevará al próximo Pleno una pregunta dirigida al equipo de Gobierno para que "informe con detalle sobre el nuevo plan de baldeo anunciado recientemente" por el alcalde, el popular José María Bellido, dentro del Plan de Limpieza Viaria, una medida que llega "tras meses de quejas vecinales por el estado de limpieza de numerosos barrios de la ciudad".

Según ha indicado Vox en una nota, León ha recalcado que su grupo "lleva años denunciando el deterioro de la limpieza viaria en Córdoba" y reclamando "una mejora real del servicio ante las numerosas reclamaciones trasladadas por los vecinos sobre la acumulación de suciedad, manchas, malos olores y la falta de mantenimiento en distintas zonas de la capital".

"El anuncio de nuevas actuaciones siempre es positivo, pero los cordobeses ya están cansados de anuncios. Lo que necesitan es que los planes se ejecuten y que la limpieza de la ciudad mejore de manera efectiva", ha afirmado Marta León.

Desde Vox consideran que "la transparencia debe acompañar cualquier actuación municipal, especialmente cuando afecta a un servicio básico como la limpieza viaria". Por ello, preguntarán al equipo de Gobierno "qué calles se van a incluir en el plan de baldeo, cuáles han sido los criterios para su selección y cuál será la frecuencia con la que se realizarán estos trabajos".

León ha señalado que el baldeo constituye "una herramienta fundamental para reforzar la limpieza de las calles, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas hacen más necesaria una adecuada higiene de los espacios públicos y ayudan a reducir la acumulación de suciedad y los malos olores".

Sin embargo, la portavoz de Vox ha mostrado su "preocupación por que el anuncio del alcalde quede únicamente en una declaración de intenciones si no va acompañado de una planificación clara y de un calendario de ejecución que permita comprobar que las actuaciones llegan realmente a todos los barrios".

Al respecto ha señalado que "nos preocupa la falta de ejecución de muchas de las medidas anunciadas en materia de limpieza. Córdoba necesita hechos, no titulares. Los vecinos quieren saber cuándo se va a baldear su calle y con qué periodicidad, porque la limpieza de la ciudad sigue siendo una de sus principales preocupaciones".

Por ello, el Grupo Municipal Vox preguntará en el próximo Pleno "cuál es la relación completa de calles incluidas en el nuevo Plan de Limpieza Viaria, cuál será la frecuencia de los baldeos y qué mecanismos de seguimiento tiene previsto establecer el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de este servicio".

"Los cordobeses pagan sus impuestos para disfrutar de una ciudad limpia y cuidada. Es obligación del Ayuntamiento garantizar que los planes anunciados se conviertan en actuaciones reales y no se queden, una vez más, en simples promesas", ha concluido Marta León.